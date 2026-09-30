Por: VALORA ANALITIK

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El presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales, presentó un reporte sobre las reclamaciones atendidas por la industria tras el terremoto del pasado 10 de agosto en el marco de la Convención Internacional de Seguros 2026, que tiene lugar estos días en Cartagena.

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Con corte al 25 de septiembre de 2026, las compañías de seguros en Colombia han recibido un total de 92.336 reclamaciones por concepto del sismo del 10 de agosto, lo que representa un crecimiento del 8 % respecto al reporte de la semana previa.

Para atender estas obligaciones, la industria ha constituido reservas técnicas por $5,75 billones (un incremento semanal del 11 %). En cuanto a las indemnizaciones efectivamente giradas a los asegurados, el monto alcanza los $400.987 millones, lo que marca una aceleración del 46 % en el ritmo de pagos acumulados respecto a la semana anterior.

El gremio recordó que el impacto del fenómeno natural se extendió a 483 municipios ubicados en 31 departamentos. La distribución de los siniestros y recursos asignados se concentra en el Valle del Cauca (37.679 siniestros reportados, $137.253 millones en pagos realizados), Risaralda (19.706 siniestros, $141.697 millones) y Quindío (10.920 siniestros, $59.018 millones pagados).

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Morales contrastó las estimaciones de reconstrucción, recordando que mientras el Gobierno calculó inicialmente un costo de $30 billones y Fasecolda proyectó preliminarmente entre $4 billones y $6 billones en pérdidas cubiertas por pólizas, análisis recientes de organismos internacionales ubican el costo total de la tragedia en cerca de $42 billones. El presidente de Fasecolda recordó que los asegurados cuentan con un plazo de dos años (hasta el 9 de agosto de 2028) para presentar formalmente sus reclamaciones.

Fasecolda destaca solvencia del sector

El presidente Gustavo Morales transmitió tranquilidad sobre la solvencia del mercado asegurador, afirmando categóricamente que «ninguna aseguradora se va a quebrar por el sismo» y descarto riesgos para la estabilidad del sector, respaldado por la solidez prudencial local y el respaldo del mercado reasegurador internacional.

Sin embargo, señaló que la atención en campo ha enfrentado dificultades logísticas y administrativas, tales como la amplia dispersión geográfica de los daños y restricciones urbanas como el «pico y placa», que inicialmente limitaban la movilidad de los peritos en una misma jornada.

Así mismo, el gremio resaltó la labor de los intermediarios (corredores y agentes de seguros), quienes han actuado en primera línea brindando orientación técnica y acompañamiento anímico a las familias afectadas.

La brecha de protección en infraestructura y vivienda

Fasecolda reveló que en Colombia existen 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, representando un valor asegurado de $2.582 billones. No obstante, a nivel general, solo el 9,3 % de las viviendas en el país cuenta con alguna póliza de hogar, lo que deja una brecha de desprotección del 91 % en el parque residencial.

Para el caso específico del terremoto del 10 de agosto, el gremio estima que la industria logrará responder por cerca del 20 % de los inmuebles afectados (brecha del 80 % al 81 %), una proporción superior al promedio nacional debido a que los daños se concentraron principalmente en áreas urbanas formales de ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.