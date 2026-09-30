Si bien Colombia está atenta de los movimientos empresariales en el país, una situación apremia de cara al futuro cercano luego del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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Después de superar los 50 días de este doloroso episodio, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, remarcó la urgencia de atender la nueva y compleja fase de reconstrucción, advirtiendo que la atención inicial de la tragedia ha comenzado a disminuir.

“La efervescencia ya pasó”, afirmó el mandatario al resumir los retos actuales para avanzar desde los auxilios inmediatos hacia la reconstrucción física del territorio. “La emergencia ya pasó, pero la reconstrucción apenas comienza”, señaló.

Durante su participación en el Foro Líderes de la Sostenibilidad de El Tiempo y Portafolio, Patiño solicitó al sector empresarial mantener su respaldo con las comunidades afectadas.

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El gobernante recordó que en las primeras horas la prioridad absoluta fue rescatar personas, salvar vidas, atender heridos y distribuir auxilios esenciales en las zonas impactadas.

En ese despliegue inicial colaboraron activamente la Gobernación, ProRisaralda, la Alcaldía de Pereira, organismos de socorro, Fuerza Pública, instituciones públicas, empresas, organizaciones y voluntarios.

El mandatario enfatizó que las instituciones deben actuar con coordinación, capacidad de respuesta y liderazgo claro para evitar desorganización e incertidumbre entre la población vulnerable.

Sin embargo, el panorama actual exige compromisos sostenidos para devolver la estabilidad económica y social a los municipios golpeados por el fenómeno natural.

“Hoy es donde necesitamos la verdadera ayuda”, fue el mensaje de Patiño al señalar que la baja en la atención pública no elimina los daños existentes.

Esta etapa de reconstrucción demanda articulación efectiva, decisiones de largo plazo e inversiones continuas entre el sector privado, las comunidades y el Estado colombiano.

Hay casos que dejan en evidencia la vulnerabilidad en la región, como la estafa que sufrió el alcalde de Dosquebradas, al enviar dinero para un supuesto envío de ayudas y perder ese presupuesto. Esa es apenas una muestra del camino que viene luego de las afectaciones en Risaralda.

Cifras de afectaciones en Risaralda por terremoto del 10 de agosto

El balance departamental en Risaralda luego el terremoto registrado el pasado 10 de agosto revela graves afectaciones humanas, físicas y productivas en los catorce municipios.

Las cifras oficiales confirman 111 personas fallecidas, 588 ciudadanos heridos, 77 desaparecidos y 274 personas rescatadas activamente de los escombros por los organismos de socorro.

Las evaluaciones territoriales contabilizan 73.087 familias afectadas, con 5.535 viviendas destruidas en su totalidad y 63.609 hogares que presentan severas averías en su estructura física.

Restaurar la totalidad de las viviendas habitacionales averiadas en Risaralda requerirá una inversión pública calculada en aproximadamente dos billones de pesos por parte de las autoridades competentes.

La infraestructura del sector salud reporta 44 centros asistenciales e instalaciones hospitalarias golpeadas por la intensidad del movimiento telúrico en la geografía departamental.

En materia educativa, 291 sedes escolares registraron daños considerables sobre un universo total de 510 planteles urbanos y rurales en todo el territorio de Risaralda.

Sin embargo, los equipos de evaluación técnica otorgaron concepto favorable de habitabilidad a 113 sedes, permitiendo el retorno paulatino de los estudiantes a las aulas.

La red vial y de transporte también sufrió un impacto directo, registrando 157 carreteras o puentes afectados, 37 acueductos comunitarios estropeados y afectaciones en un aeropuerto.

Los bienes institucionales de la administración sufrieron un deterioro severo, alcanzando afectaciones materiales en 11 de los 12 edificios pertenecientes a la Gobernación departamental.

Las pérdidas en la infraestructura pública gubernamental se estiman en 335.000 millones de pesos, superando ampliamente la cobertura de los seguros vigentes contratados por el Estado.

El sector agropecuario reporta revisiones en 469 veredas de un total de 687 asentamientos rurales donde habitan 19.134 familias dedicadas al cultivo del café.

Pese a las secuelas del sismo, las fincas cafetaleras sostienen la producción regional, aportando en promedio 22,5 sacos de 60 kilos por hectárea cada año.

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