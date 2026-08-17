Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto que sacudió Risaralda dejó profundas huellas físicas y emocionales en la región. De acuerdo con la información publicada por El Diario, la emergencia impactó gravemente el Palacio Departamental, epicentro de dependencias de la Gobernación. Por motivos de seguridad, el edificio fue desalojado y trasladaron provisionalmente las actividades al Centro Regional de Atención de Emergencias, donde el gobernador Juan Diego Patiño y su gabinete coordinan diariamente desde el Puesto de Mando Unificado. Esta circunstancia revive el recuerdo del sismo de 1995, que también destruyó el mismo edificio durante el mandato del padre del actual gobernador, Diego Patiño Amariles. La reconstrucción, entonces, estuvo bajo la dirección del arquitecto antioqueño Laureano Forero, reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura.

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La dimensión humana del desastre se refleja en los llamados de las autoridades a la solidaridad y la fortaleza. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, apeló a la fe colectiva e invitó a la ciudadanía a encender velas y elevar oraciones en memoria de las víctimas y para fortalecer a quienes trabajan en la recuperación de la ciudad. Su mensaje, “No me dejen solo”, fue difundido ampliamente en redes sociales. La Gobernación de Risaralda y el Hospital Universitario Mental, Homeris, dispusieron líneas telefónicas abiertas las 24 horas para prestar apoyo psicológico, resaltando la importancia de expresar las emociones en tiempos de crisis: “En momentos difíciles, hablar puede ser el primer paso para sanar”.

Figuras históricas también sufrieron las consecuencias. Luis Carlos Villegas, exministro y líder del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC), relató que su vivienda en Cerritos resultó gravemente afectada, situación que lo obligó a iniciar la reconstrucción, 27 años después de haber gestionado la ayuda para otros. El sismo también motivó la suspensión de festividades en municipios como Apía, donde se reportaron 57 casas colapsadas y 254 dañadas, según datos del secretario de Gobierno, Juan Camilo Pareja.

La emoción desbordó a los líderes locales en instantes de vulnerabilidad pública. Tanto el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, como el de Pereira, fueron sorprendidos por el llanto durante entrevistas: uno al referirse a la instalación del hospital móvil de emergencia y el otro al detallar las cifras de damnificados y daños materiales.

En contraste con el dolor y el esfuerzo de reconstrucción, la ciudad ha enfrentado actitudes irresponsables: grupos de personas promovieron recorridos por las zonas afectadas en lo que las autoridades califican como “turismo macabro”. Esto obligó a cerrar el centro de Pereira para evitar mayores riesgos y no entorpecer el trabajo de los rescatistas.

A nivel financiero, el texto recuerda que la reconstrucción del Eje Cafetero en 1999 se financió con el impuesto del 4 por 1.000 a las transacciones bancarias, tributo que, aunque debía ser transitorio, todavía sigue vigente después de 26 años.

Finalmente, el artículo menciona la aprobación por el Senado de la salida de Gustavo Petro del país durante un año, aclarando que dicha medida fue respaldada por dos de los tres senadores de Risaralda.

¿Qué consecuencias dejó el terremoto reciente en Risaralda y cómo han respondido las autoridades?

El terremoto causó daños estructurales en lugares clave como el Palacio Departamental, obligando a trasladar varias oficinas a sedes alternas. Además, afectó viviendas y llevó a la suspensión de eventos importantes en municipios como Apía. Las autoridades han priorizado la seguridad, la atención en salud mental y la coordinación de emergencias, implementando servicios especiales y solicitando la colaboración y solidaridad de la ciudadanía.

¿En qué consiste el “turismo macabro” tras el terremoto en Pereira y por qué es un riesgo?

El término hace referencia a la presencia de personas que, movidas por la curiosidad o el morbo, recorren las zonas más afectadas por la tragedia. Según la información de El Diario, este comportamiento pone en riesgo tanto a los propios visitantes como a los involucrados en las labores de rescate, y obliga a las autoridades a implementar cierres para proteger la seguridad pública y permitir el trabajo de ayuda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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