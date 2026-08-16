Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la tragedia que sacudió a Pereira por el terremoto del 10 de agosto, una historia destacada conmovió tanto a Colombia como a la comunidad internacional: la de Juan Pablo Sánchez de Espinel, un adolescente de 13 años que, sin recibir instrucciones, decidió incorporarse a las labores de emergencia en su ciudad. Equipado con casco, Juan Pablo se unió a brigadistas y voluntarios en la remoción de escombros, convirtiéndose en un símbolo de la movilización comunitaria que surgió de inmediato tras el desastre. Su actuar se enfocó especialmente en zonas afectadas, donde colaboró para despejar caminos y facilitar el acceso de los rescatistas, como ocurrió cuando participó en las labores para llegar hasta una mujer atrapada en una vivienda colapsada, quien tristemente fue encontrada sin vida.

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Según contó en entrevista para TN Todo Noticias, su motivación surgió de observar la devastación de su entorno y de una profunda convicción personal: "Porque yo no voy a dejar solo a mi país. Ningún colombiano puede dejar solo a su país". Esta declaración, que se viralizó en redes sociales y medios, encarnó el sentimiento colectivo de Pereira, golpeada por una de las peores emergencias de los últimos años.

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y magnitud de 7,4 registrado a las 7:34 de la mañana, fue descrito por Reuters como el sismo más fuerte de Colombia en lo que va de este siglo. De acuerdo con el consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), citado por medios nacionales y actualizado a las 6:30 de la mañana del sábado 15 de agosto, el evento dejó 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos en el país, siendo Pereira una de las ciudades más afectadas con 95 personas muertas, 259 heridas y 270 desaparecidas, además de cuantiosos daños materiales.

En ese contexto, la solidaridad ciudadana fue fundamental. Desde el primer momento, habitantes se agruparon para asistir en las tareas de rescate, transportar víveres y apoyar en lo posible, integrando el esfuerzo de organismos de socorro y la Fuerza Pública. Juan Pablo, al igual que muchos otros voluntarios, encarnó la resiliencia y la empatía cruciales en medio del duelo colectivo y la reconstrucción, recordando que la ayuda mutua es también una forma de resistir en tiempos de adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Pablo Sánchez de Espinel, el niño que ayudó tras el terremoto de Pereira?

Juan Pablo Sánchez de Espinel es un adolescente de 13 años que, tras el terremoto en Pereira el 10 de agosto, se sumó de forma voluntaria a las labores de remoción de escombros y apoyo en la búsqueda de víctimas. Su historia fue destacada por medios internacionales como TN Todo Noticias y medios argentinos, quienes subrayaron que tomó la iniciativa por decisión propia, motivado por un sentido de solidaridad con su ciudad y su país.

¿Cuál fue el impacto del terremoto en Pereira y cómo respondió la comunidad?

El terremoto de magnitud 7,4 dejó profundas heridas en Pereira: 95 fallecidos, 259 heridos y 270 desaparecidos, según cifras de la UNGRD citadas en medios nacionales. Frente a la emergencia, la comunidad pereirana se movilizó rápidamente, sumándose a los organismos de socorro para rescatar, brindar apoyo, transportar suministros y expresar la solidaridad necesaria para enfrentar una catástrofe inédita en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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