Por: El Espectador

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Sobre los restos del Hotel Dibeni, en el centro de Pereira, la operación de búsqueda y rescate sigue siendo intensa, incluso cuando han pasado más de 72 horas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. De acuerdo con los reportes de los Bomberos de Pereira, la labor en este edificio de siete pisos en ruinas exige no solo la máxima atención para hallar sobrevivientes, sino cuidar también la integridad de los propios rescatistas. Jhon Taborda, al mando del operativo, recalca la importancia de mantenerse hidratados y alimentados, ya que las altas temperaturas y el agotamiento ponen constantemente en riesgo a quienes trabajan bajo los escombros. En días recientes, una bombera tuvo que ser atendida por un golpe de calor, situación que evidencia la dureza del terreno.

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Ya en el cuarto día, la estrategia de rescate ha cambiado: donde antes cientos de personas se congregaban para remover escombros, ahora las zonas están acordonadas, con pequeños grupos organizados para evitar mayores riesgos. Entre los participantes están Bomberos de Bogotá, la Policía de Rescate, el Ejército y decenas de voluntarios. Los expertos estructurales han intervenido para garantizar la seguridad de las rutas de acceso, reforzando puntos críticos con parales de madera y permitiendo así el avance de equipos especializados. Se utilizan cámaras tubulares con micrófonos para tratar de captar posibles señales de vida; en ocasiones, los perros de búsqueda acompañan la operación mientras se minimizan estímulos externos.

No todos pueden participar: la entrada de voluntarios requiere casco, vestimenta gruesa y botas, dada la amenaza persistente de colapsos. Sin embargo, la solidaridad se manifiesta constantemente: comerciantes y habitantes ayudan proporcionando implementos básicos a quienes desean aportar en el rescate. Las pruebas de sonido, apoyadas por estudiantes y profesionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), emplean tecnología avanzada para captar sonidos que pudieran indicar la presencia de personas atrapadas, aunque el silencio absoluto suele ser necesario y los resultados no siempre son concluyentes.

En el caso del edificio Villa 13, donde funcionaban comercios y un inquilinato, los rescatistas tomaron la decisión de dejar de buscar personas con vida tras confirmar, con censos e inspecciones, que ya no había señales esperanzadoras. Aun así, la recuperación de cuerpos continúa con sumo cuidado, realizando pausas controladas y supervisadas. El compromiso de los diferentes cuerpos de socorro, liderados en muchos frentes por los Bomberos de Pereira y de Bogotá, no disminuye, a pesar de otras emergencias que requieren su atención simultánea, como incendios forestales reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el IDEAM. La presión emocional y física no hace mella en la entrega de los rescatistas: para muchos, como Javier Claros, ayudar y servir se ha vuelto su mayor propósito de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es crucial el equipo adecuado para los voluntarios en operaciones de rescate tras un terremoto?

En la zona del Hotel Dibeni, los encargados de la operación exigen a los voluntarios el uso de cascos, ropa gruesa y botas debido al alto riesgo de colapso en los edificios afectados. La seguridad tanto de rescatistas como de colaboradores es prioritaria, y la falta de implementación adecuada puede poner en peligro vidas adicionales, según relatan líderes de los bomberos y testimonios recogidos durante la operación.

¿Cómo se utilizan las pruebas de sonido y los perros de búsqueda en la localización de sobrevivientes tras el sismo en Pereira?

Las pruebas de sonido emplean micrófonos de tecnología avanzada, como explica un estudiante del SENA, para detectar señales mínimas bajo los escombros. Este proceso exige silencio absoluto y es complementado por el trabajo de los perros de búsqueda, que identifican zonas de interés donde puede haber vida. La combinación de estas técnicas permite enfocar los esfuerzos en los puntos más prometedores durante los rescates, aunque los resultados no siempre son concluyentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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