Por: El Espectador

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Poco más de cincuenta días después del potente terremoto de magnitud 7,4 que afectó el occidente colombiano, el Ministerio de Educación anunció el restablecimiento del servicio educativo para la totalidad de los estudiantes impactados por la emergencia, sumando un total de 1.275.967 niños y niñas. Esta cifra, reportada el martes 29 de septiembre, refleja el compromiso de autoridades y comunidades educativas para evitar una interrupción prolongada en la formación de los menores, tras el desastre natural que causó daños significativos en la infraestructura escolar.

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De acuerdo con información oficial del Ministerio de Educación, la mayoría de los estudiantes, es decir, 990.974 menores (equivalentes al 77,6 % del total), ya están asistiendo a clases de forma completamente presencial. Sin embargo, otros 109.640 alumnos permanecen bajo un esquema de alternancia entre clases presenciales y remotas, y 175.353 asisten en modalidad híbrida, lo que evidencia que aún es necesario fortalecer las condiciones para la presencialidad total en algunos territorios.

En este contexto, la cartera educativa señaló que el nuevo desafío es lograr que los 286.186 estudiantes que siguen vinculados a esquemas alternativos, puedan reincorporarse gradualmente a clases completamente presenciales. Para esto, el Ministerio ha diseñado y puesto en marcha una serie de acciones: desde la instalación de aulas temporales y la reparación o reconstrucción de sedes, hasta el despliegue de docentes itinerantes, provisión de espacios educativos alternativos, mejoramiento de la conectividad y acompañamiento a los docentes y sus familias.

De acuerdo con el Ministerio, la estrategia implementada consistió en identificar los lugares con mayores necesidades, analizando 5.539 sedes educativas según diversos factores: nivel de afectación en la infraestructura, matrícula, situación rural, componentes socioeconómicos, condiciones de conectividad y continuidad del servicio educativo. Conforme lo indicó Gledy María Foliaco, viceministra de Preescolar, Básica y Media, el proceso involucró la articulación de esfuerzos en infraestructura, flexibilidad pedagógica, tecnología, acompañamiento a las comunidades y bienestar de los docentes, en coordinación con entidades locales y aliados estratégicos.

No obstante, el Ministerio aclaró que este anuncio no significa que la tarea haya quedado concluida, pues “ningún estudiante afectado está hoy por fuera del servicio educativo”, pero resta avanzar para recuperar plenamente las aulas y fortalecer el aprendizaje. Medidas como la firma de tres decretos orientados a los municipios y departamentos más impactados, el uso de espacios alternativos y la reorganización del calendario académico han sido parte esencial de la respuesta, de acuerdo con reportes de El Espectador.

¿Cuántos estudiantes en Colombia lograron retomar clases presenciales tras el terremoto?

Según lo informado por el Ministerio de Educación, 990.974 estudiantes, que representan el 77,6 % de los menores afectados por el terremoto en el occidente colombiano, ya están asistiendo a clases presenciales. El resto continúa en esquemas de alternancia o modalidad híbrida, mientras se trabaja para asegurar la presencialidad total.

¿Qué acciones implementó el Ministerio de Educación para restablecer el servicio tras el sismo?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, las acciones incluyeron la instalación de aulas temporales, reparación de sedes educativas, despliegue de docentes itinerantes, habilitación de espacios alternativos, mejoras en conectividad y apoyo a docentes y familias. Todo esto se organizó tras identificar las necesidades en 5.539 sedes educativas y coordinar esfuerzos interinstitucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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