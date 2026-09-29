Por: EL PILON SA

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Entre el 2 y el 28 de septiembre de 2026 se registraron en Valledupar 2.961 fotodetecciones por cruzar semáforos en rojo, de acuerdo con cifras difundidas por el columnista de EL PILÓN, Jesús Daza Castro, quien además es exfuncionario de la entidad. Este reporte, publicado en el citado medio, también consignó 746 registros por estacionar en lugares prohibidos y 15 casos de conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la Secretaría de Tránsito local no ha confirmado oficialmente estos números ni ha detallado cuántos registros finalmente fueron convertidos en comparendos o sanciones definitivas.

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La magnitud de estas cifras reaviva el debate sobre el respeto y el cumplimiento de las normas de tránsito en la ciudad. Daza reflexionó en su columna sobre la necesidad de fortalecer el control ante lo que describió como “una ciudadanía tozuda, que no entiende”, destacando la importancia de la vigilancia para disuadir el comportamiento inadecuado en las vías. Semanas antes, Marianela Guillén, secretaria de Tránsito, manifestó en entrevista con EL PILÓN que se observaba una mejoría en la conducta de los conductores en las intersecciones donde existen cámaras de control. No obstante, reconoció que en ese momento no contaba con un balance estadístico definitivo sobre el impacto de estas medidas.

Posteriormente, EL PILÓN buscó nuevamente a Guillén para obtener claridades adicionales. La funcionaria afirmó que se encuentra preparando la entrega de datos que respalden sus comentarios anteriores. En la última comunicación, Guillén se hallaba en el barrio La Nevada liderando tareas vinculadas a la instalación de nuevas cámaras de fotodetección, una iniciativa que, según lo expresado, busca reforzar aún más la vigilancia.

El panorama se vio agitado por una denuncia sobre un choque ocurrido en la carrera 11 con calle 9D, alrededor de las 12:15 a.m. del 28 de septiembre. El incidente, relatado por un vecino afectado, involucró a un joven conductor presuntamente bajo efectos del alcohol, quien tras golpear al denunciante y ser alertada la Policía, huyó del lugar. Se subraya, sin embargo, que aún no puede atribuirse el siniestro oficialmente a la embriaguez, pues las autoridades no han confirmado esa hipótesis. Así mismo, persisten dudas respecto a la naturaleza precisa de los registros por semáforo en rojo: falta aclarar si corresponden únicamente a las detecciones automáticas de las cámaras, a órdenes de comparendo ya validadas o a sanciones en firme emitidas por la autoridad. De igual modo, sigue pendiente la publicación del balance detallado de accidentes en el mismo periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos registros de fotodetección representan realmente infracciones sancionadas en Valledupar?

A pesar de que se han reportado 2.961 fotodetecciones por cruzar semáforos en rojo, la Secretaría de Tránsito de Valledupar aún no ha precisado cuántos de esos registros se han transformado en comparendos o sanciones firmes. Esto significa que la cifra divulgada corresponde por ahora al conteo preliminar de capturas realizadas por las cámaras, pero no al número de multas confirmadas.

¿Cómo influye la instalación de cámaras de fotodetección en el comportamiento vial en Valledupar?

Según declaraciones de Marianela Guillén a EL PILÓN, se ha observado una mejoría en el comportamiento de los conductores en las intersecciones vigiladas por cámaras, aunque todavía no se ha presentado un balance estadístico definitivo. Se espera que la ampliación del sistema con nuevas cámaras fortalezca el control y la seguridad vial en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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