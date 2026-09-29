Por: El Espectador

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El 28 de septiembre, día designado como la fecha de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, se vivió un momento de tensión en la Plaza Núñez, ubicada en las inmediaciones del Congreso. Varios conglomerados de congresistas, en particular María Fernanda Carrascal, Aida Quilcué, Laura Beltrán (todas integrantes del Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde), organizaron un plantón en conmemoración de esta fecha. Según declaraciones recogidas por El Espectador, la situación se tornó tensa cuando la representante Carol Borda, miembro de Salvación Nacional, interrumpió el acto, hecho que fue calificado por la representante Beltrán como una provocación y una actitud inaceptable dentro de un espacio institucional que, en sus palabras, “debe dar ejemplo a la ciudadanía”.

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De acuerdo con la versión de Carol Borda, su intervención respondía a la necesidad de manifestar que “no pueden hablar por todas las mujeres”, señalando que existe una desprotección hacia la vida que está por nacer y hacia la maternidad en Colombia. La congresista aseguró que “estar en este espacio es también una reivindicación por la vida”. Frente a los señalamientos, las representantes que organizaron el plantón reiteraron que su intención era visibilizar los derechos de las mujeres y rechazaron la actitud de Borda, recalcando que en ningún momento la representante de Salvación Nacional fue objeto de agresiones físicas ni verbales, ni por parte de las congresistas ni por quienes las acompañaban.

Borda hace parte de la llamada bancada provida, que en el actual periodo legislativo presentó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política. La propuesta plantea que el derecho a la vida “se protege desde la fecundación”, respaldada por firmas de Salvación Nacional, el Partido Conservador y el Centro Democrático. La iniciativa surge como respuesta directa a criterios recientes de la Corte Constitucional sobre el aborto. Según El Espectador, la Corte ha sostenido desde 2006, por medio de la sentencia C-355, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo tres causales específicas: riesgo para la vida o salud de la persona gestante, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación o incesto. La decisión más actual, en 2022, amplió este derecho al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, conforme a la sentencia C-055, sin requerir causales específicas. Sin embargo, proyectos legislativos previos buscando restringir estos derechos no han prosperado.

¿Qué ocurrió en la Plaza Núñez durante el plantón por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal?

Durante una manifestación conmemorativa en la Plaza Núñez por el acceso al aborto legal, se presentó un conflicto luego de la llegada de Carol Borda, representante que defiende la postura provida. Su intervención fue interpretada como una provocación por las organizadoras del evento, lo que generó un fuerte cruce de opiniones, aunque las congresistas recalcaron que en ningún momento hubo agresiones físicas.

¿Qué cambios propone el proyecto de acto legislativo presentado por la bancada provida sobre el aborto en Colombia?

El proyecto de acto legislativo impulsado por la bancada provida busca modificar el artículo 11 de la Constitución para proteger el derecho a la vida desde la fecundación. Esto significaría un cambio respecto a la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reconocido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en ciertas condiciones y, más recientemente, hasta la semana 24 sin restricciones de causales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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