Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nueve personas fueron detenidas en una operación de las autoridades en el departamento del Cesar, quienes son sospechosas de pertenecer a una red vinculada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de estar comprometidas en delitos de extorsión y hurto de hidrocarburos. El operativo, anunciado el martes 29 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, se llevó a cabo luego de 12 allanamientos que tuvieron como objetivo frenar las actividades criminales en la región.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Murdoc’, señalado por el Gobierno como un presunto experto en explosivos de esa organización armada ilegal. Según la información entregada por De la Espriella, alias ‘Murdoc’ estaría implicado en el reciente ataque contra el comando de la Policía de Aguachica, así como en ataques dirigidos contra personal del Ejército. No obstante, estos cargos y su participación en dichos hechos deberán ser definidos durante el proceso judicial que llevarán las autoridades competentes.

Los operativos policiales se enfocaron especialmente en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y en Pelaya. En el desarrollo de las diligencias participaron la Fuerza de Tarea Urano, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación, entidades judiciales reconocidas en Colombia por su labor en la desarticulación de estructuras criminales.

De acuerdo con el mandatario, la Fuerza Pública también reportó otros logros en las últimas 24 horas. De la Espriella resaltó que fueron 30 capturas a integrantes de diferentes organizaciones armadas y delincuenciales, además de la localización y destrucción de un depósito ilegal de explosivos en Teruel, Huila, donde se hallaron 36 artefactos explosivos junto a otros elementos asociados a la fabricación de estos dispositivos.

El presidente comunicó estos resultados a través de sus redes sociales, donde recalcó: “Golpeamos la red logística que convierte el combustible robado en recursos para el narcoterrorismo. Los capturados serán puestos a disposición de las autoridades competentes”. De la Espriella enfatizó la importancia de debilitar estos esquemas criminales que utilizan recursos ilícitos para financiar actividades violentas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘Murdoc’ y de qué se le acusa en las recientes operaciones contra el ELN?

Alias ‘Murdoc’ fue identificado por el Gobierno como presunto explosivista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y es uno de los nueve capturados en Cesar. Según el presidente Abelardo de la Espriella, ‘Murdoc’ estaría relacionado con el ataque al comando de la Policía de Aguachica y con acciones violentas contra unidades del Ejército. Sin embargo, será el proceso judicial el que determine su nivel de responsabilidad en estos hechos.

¿Cómo actuaron las autoridades en Cesar para desarticular la red vinculada al ELN?

Las autoridades desarrollaron 12 allanamientos en las poblaciones de Ayacucho, La Gloria y Pelaya, dirigidos por la Fuerza de Tarea Urano, la Sijín y la Fiscalía General de la Nación. Estas acciones derivaron en la captura de nueve personas sospechosas de integrar una red del ELN dedicada a la extorsión y hurto de hidrocarburos, golpeando así la estructura logística y financiera de dicho grupo armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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