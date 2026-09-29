Por: El Espectador

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Jhon Jairo Torres, conocido en la región como “Jhon Calzones”, fue asesinado en la mañana del 29 de agosto por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta. El hecho ocurrió en Yopal, departamento de Casanare, y fue confirmado por el gobernador César Ortiz Zorro, quien afirmó que la Policía Nacional comunicó la captura de uno de los presuntos implicados en el crimen.

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Torres fue elegido alcalde de Yopal en 2015, pero su gestión estuvo marcada por graves controversias. En 2017, fue destituido tras ser condenado por urbanización ilegal, un delito que estaba relacionado con sus actividades previas en el sector de la construcción. Antes de ingresar a la política, “Jhon Calzones” se había dado a conocer en la comunidad por su actividad como comerciante de ropa interior femenina, de donde deriva su apodo, con el que era ampliamente identificado en la zona.

La investigación judicial que derivó en su salida del cargo se originó a raíz de un proyecto de vivienda iniciado en 2004. En ese entonces, Torres aún no había iniciado su carrera política, pero ya lideraba la construcción y venta de lotes a través de su empresa, llamada ‘Ciudadela Bendición’. De acuerdo con la Fiscalía General, los terrenos donde se levantó este desarrollo inmobiliario habían sido previamente ocupados por la entidad con fines de extinción de dominio, una figura legal que permite al Estado confiscar bienes utilizados en actividades ilícitas.

Autoridades señalaron que los dueños originales de estos terrenos eran considerados testaferros del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez, alias “Coletas”. La Fiscalía también precisó que Jhon Jairo Torres habría vendido cerca de 10.000 lotes de 90 metros cuadrados cada uno, aparentemente con el fin de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, proceso conocido como lavado de dinero.

La investigación en contra de Torres se reforzó gracias a la denuncia presentada por Giomar Patricia Riveros Gaitán, quien había trabajado con él y aportó información crucial a las autoridades. El caso de “Jhon Calzones” ejemplifica la compleja relación entre política, vivienda informal y justicia en distintas regiones del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de “Jhon Calzones” en Yopal?

El asesinato de Jhon Jairo Torres ocurrió cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego en su contra. El gobernador César Ortiz Zorro confirmó el crimen y señaló la captura de uno de los presuntos autores, según información proporcionada por la Policía Nacional. Hasta el momento, los detalles del móvil exacto permanecen en investigación.

¿Por qué fue condenado y destituido el exalcalde Jhon Jairo Torres?

Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue condenado por el delito de urbanización ilegal. Esto se relaciona con el proyecto de vivienda que inició en 2004, antes de su paso por la alcaldía, al vender lotes en terrenos vinculados a actividades ilícitas, según lo expuesto por la Fiscalía General. Su destitución se dio tras comprobar que cometió dicha ilegalidad durante su actividad empresarial previa a ser elegido alcalde de Yopal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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