Por: El Espectador

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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dictó una sentencia relevante en contra de 10 exparamilitares pertenecientes al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado ilegal que operó en distintas regiones del país. Como parte fundamental de la decisión, el tribunal ordenó la extinción de dominio sobre seis bienes que pertenecen al cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido en el mundo artístico como Charlie Zaa. Los magistrados Andrés Giovanni Rosas Calvo, quien estuvo a cargo como ponente, junto con Alexandra Valencia Molina e Ignacio Humberto Alfonso Beltrán, fueron los responsables de dictar la medida.

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La extinción de dominio es una acción legal mediante la cual el Estado recupera bienes que, según investigaciones, podrían haber sido adquiridos con recursos relacionados directa o indirectamente con actividades ilegales. En este caso, los inmuebles confiscados a Charlie Zaa tienen un valor que supera los COP 23.775 millones, una cifra significativa considerando la procedencia y la magnitud de los bienes sujetos a la decisión judicial.

La lista de propiedades incluye dos locales ubicados en el Centro Comercial Oasis, en Girardot, Cundinamarca. Uno de estos locales, avaluado en COP 15.840 millones, es el de mayor valor dentro del grupo de bienes afectados. También forman parte de la medida dos lotes urbanos situados en los municipios tolimenses de Guamo y Lérida; la Hacienda Guamal, ubicada en San Luis, Tolima; así como un lote de terreno con mejoras localizadas también en la ciudad de Girardot.

De acuerdo con la información proporcionada por la Sala de Justicia y Paz, esta sentencia, además de afectar a los exintegrantes del Bloque Tolima, representa una señal para quienes puedan haber obtenido bienes provenientes de relaciones o vínculos con actividades criminales, pues son susceptibles de ser recuperados por el Estado.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ordenaron la extinción de dominio sobre los bienes de Charlie Zaa?

La orden de extinción de dominio sobre los seis bienes del cantante Charlie Zaa fue emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá como parte de una sentencia contra exparamilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el fallo, estos inmuebles, valorados en más de COP 23.775 millones, están presuntamente relacionados con actividades ilegales, lo que permitió al Estado recuperar dichas propiedades.

¿Cuáles son los bienes afectados por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá?

De acuerdo con la información divulgada por la Sala de Justicia y Paz, los bienes a los que se les aplicó la extinción de dominio incluyen dos locales comerciales del Centro Comercial Oasis en Girardot, dos lotes urbanos en Guamo y Lérida (Tolima), la Hacienda Guamal en San Luis (Tolima) y un lote de terreno con mejoras, también en Girardot. El local de mayor valor está avaluado en COP 15.840 millones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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