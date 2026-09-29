Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La justicia dictaminó la extinción de dominio sobre seis propiedades pertenecientes a Charlie Zaa, uno de los nombres más reconocidos en la música colombiana reciente. El valor total de los bienes supera los 20.000 millones de pesos, según datos de la autoridad judicial citados en la información. Este proceso se enmarca en una serie de investigaciones que ya habían sido noticia en julio de 2026, cuando la Fiscalía reportó la imposición de medidas cautelares sobre cuatro inmuebles asociados con Carlos Alberto Sánchez Ramírez, nombre real del artista. Estas primeras propiedades, situadas en Ibagué y Girardot, estaban valoradas en más de 45.467 millones de pesos, lo que indicaba la dimensión patrimonial objeto de análisis.

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De acuerdo con la información recopilada, la Fiscalía intervino inicialmente un centro comercial, un hotel y dos discotecas. Para asegurar los bienes, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a cabo procedimientos de ocupación y registro, en el contexto de un proceso que mantiene estos activos vinculados a la extinción de dominio mientras avanzan las investigaciones judiciales.

La base de esta acción legal está en determinar si estos bienes fueron conseguidos con dineros relacionados con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la hipótesis que maneja la Fiscalía, Diego José Martínez Goyeneche, conocido como alias ‘Daniel’ y quien fuera uno de los líderes de esa agrupación, habría recurrido al uso de terceros para la circulación y la inversión de recursos en propiedades, buscando de esta manera ocultar su procedencia.

Para esclarecer este entramado, los investigadores efectuaron inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, testimonios y peritajes contables. Todas estas herramientas, apuntan a reconstruir el trayecto que siguieron los recursos y la legitimidad en la adquisición de los activos, de acuerdo con lo declarado por las autoridades involucradas en el caso.

Con la decisión reciente, los inmuebles sujetos a la extinción de dominio pasan ahora a control del Estado, que podrá disponer de ellos en beneficio de los mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto armado. Por su parte, Charlie Zaa ha rechazado las acusaciones y sostiene que su patrimonio ha sido producto de más de treinta años de trayectoria musical, así como de los ingresos obtenidos por regalías y presentaciones. El proceso sigue abierto y serán los jueces quienes, en adelante, determinen la situación legal definitiva de los bienes y las posibles responsabilidades.

¿Por qué la Fiscalía vinculó los bienes de Charlie Zaa con las Autodefensas Unidas de Colombia?

La Fiscalía vinculó los bienes de Charlie Zaa tras investigaciones que sugieren que pudieron ser adquiridos con recursos provenientes del antiguo Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La hipótesis señala que alias ‘Daniel’, exjefe de esa estructura, usó a terceros para canalizar dineros y comprar propiedades ocultando su verdadero origen.

¿Qué significa el proceso de extinción de dominio y qué ocurre con los bienes afectados?

El proceso de extinción de dominio se refiere a una acción judicial por la que se retira la titularidad de bienes obtenidos ilícitamente, pasando a ser administrados por el Estado. Tras la extinción, estos activos suelen destinarse a reparar a víctimas del conflicto armado y apoyar programas de interés público, según las normativas vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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