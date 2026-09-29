Por: EL PILON SA

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Valledupar permanece a la expectativa de conocer el balance general de su desempeño en las recientes pruebas Saber 11 de 2026. Mientras tanto, varios colegios decidieron compartir en redes sociales los nombres y puntajes de sus estudiantes más destacados, revelando algunos de los mejores resultados hasta el momento. Según publicó EL PILÓN con base en la confirmación de la Secretaría de Educación Municipal, el reporte consolidado para la ciudad todavía se encuentra en proceso y será divulgado en las próximas semanas, lo que deja por ahora un panorama incompleto pero relevante sobre el examen académico más importante del calendario escolar.

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer los resultados individuales del calendario A el 25 de septiembre, tras la aplicación de la prueba el 26 de julio a más de 500.000 personas en Colombia. El puntaje global máximo en el examen es de 500 puntos. Por ahora, y a falta de cifras oficiales de conjunto, los colegios permanecen como la principal fuente de datos para conocer los primeros nombres y cifras sobresalientes de cada institución.

Entre los resultados resaltados en Valledupar sobresale el caso de Natalia Bayona López, del Colegio Nacional Loperena, quien obtuvo 478 puntos sobre 500. Según información facilitada por el rector Gonzalo Quiroz M., ella encabeza la lista de los 10 mejores puntajes del plantel. La siguen Loren Vanesa Manosalva Ricardo con 441 puntos y Orlando David Rondón Sarmiento con 422. Otras instituciones como el Colegio Smart Valledupar reportaron el resultado de Alejandro Arango Álvarez, que logró 443 puntos, y Andrea Montero Hernández, quien alcanzó 404 puntos. El Fisher School informó el puntaje de Sergio Rodríguez, con 441, mientras que en la Institución Educativa Alfonso López se destacaron Cheryl Sofía Maldonado Rosco con 434 puntos en la jornada de la mañana y Miguel José Gutiérrez Villarreal con 353 en la tarde. Cada uno de estos logros fue presentado por jornada o grupo, sin ofrecer aún puestos generales frente a toda la ciudad.

Es importante recordar que Saber 11, conocida comúnmente como prueba de Estado, evalúa componentes como Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. El examen entrega puntajes individuales, útiles para medir el rendimiento de cada estudiante, aunque por ahora los datos son parciales y no permiten identificar quién obtuvo el mayor puntaje de la ciudad ni comparar el rendimiento frente a años anteriores. Esta información detallada dependerá del análisis que hará público en los próximos días la Secretaría de Educación Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se publicará el balance general de las pruebas Saber 11 en Valledupar?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación Municipal citada por EL PILÓN, el balance general de resultados de Valledupar en las pruebas Saber 11 de 2026 será entregado en las próximas semanas. Aún no se ha establecido la fecha exacta de este reporte, pero las autoridades locales han confirmado que se trabaja en el análisis de los datos para conocer la situación de la ciudad en conjunto.

¿Cómo se calculan y para qué sirven los puntajes de la prueba Saber 11?

La prueba Saber 11, aplicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), asigna un puntaje global máximo de 500. Evalúa competencias en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Los resultados individuales permiten a los estudiantes medir su desempeño y son requisito para el ingreso a la educación superior en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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