Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: la llegada de BTS, el grupo surcoreano de K-pop, quienes ofrecerán conciertos el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ante la masiva asistencia esperada, las autoridades han destacado la importancia de emplear el transporte público para acceder y salir del lugar. De acuerdo con información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, se ha diseñado una operación especial para facilitar el desplazamiento seguro y ordenado de miles de fanáticos y asistentes.

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Esta operación contempla ocho rutas especiales de TransMilenio que comenzarán a funcionar desde las 10:00 p. m. en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena, conectando hacia los principales portales: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Además, quienes usan el sistema podrán considerar como alternativas las estaciones 7 de agosto y Universidad Nacional. En cuanto a la llegada, las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN contarán con 13 rutas troncales en la troncal NQS Central en su operación habitual, además de 39 rutas de TransMiZonal con paraderos estratégicos cercanos a El Campín, ubicados sobre la NQS, la calle 63, calle 53 y carrera 24.

Según Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, la intención es ofrecer una alternativa “rápida, ágil y a precios justos”, exhortando a la ciudadanía a estar informada mediante las redes sociales y el canal de WhatsApp de la entidad para actualizaciones en tiempo real. También se recomienda recargar la tarjeta TuLlave antes del evento para evitar congestiones en estaciones y facilitar el acceso.

Las autoridades sugieren programar con antelación los desplazamientos y atender tanto la señalización como las instrucciones dadas en las vías para reducir afectaciones al tráfico. Usar medios no motorizados, como la bicicleta o caminar, también figura entre las opciones propuestas. Es fundamental recordar que el ingreso al evento estará sujeto a las medidas establecidas por la organización y autoridades administrativas, incluyendo controles de seguridad y convivencia. La negativa a cumplir dichos controles puede suponer la prohibición de ingreso o el retiro sin derecho a devolución del valor del boleto.

Entre los objetos prohibidos para el ingreso se encuentran cámaras fotográficas, videograbadoras, objetos punzocortantes, mascotas, comida, bebidas, paraguas, aerosoles y bolsas grandes, entre otros. Las puertas del estadio abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el show está previsto para iniciar a las 8:00 p. m., aunque estos horarios podrían modificarse según decisión del organizador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la operación especial de TransMilenio para el concierto de BTS en El Campín?

La operación especial de TransMilenio incluye la activación de ocho rutas que empezarán a funcionar desde las 10:00 p. m. en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena. Estas rutas conectarán con los portales principales de la ciudad. Además, hay 13 rutas troncales habituales y 39 rutas de TransMiZonal que facilitan la llegada y salida del estadio El Campín, como fue informado por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio.

¿Qué objetos están prohibidos durante el concierto de BTS en El Campín?

Según la organización del evento, no está permitido ingresar con cámaras fotográficas, videograbadoras, filmadoras, grabadoras, objetos punzocortantes, mascotas, láseres, comida, bebidas, paraguas, aerosoles, bolsas grandes, botellas, latas, sillas, cobijas, pirotecnia, sustancias ilícitas ni equipos profesionales de grabación de audio o video. El incumplimiento de estas normas puede conllevar la expulsión sin devolución del dinero del boleto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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