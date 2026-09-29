Por: Portal Bogotá

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El emblemático sector de Los Zapaticos, una jardinera situada en la calle 23 entre las carreras 68c y 68d en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, está experimentando una notable transformación en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), desde agosto de 2026 se iniciaron obras para recuperar este espacio verde que cuenta con 345 metros cuadrados distribuidos en tres sectores, ubicados cerca de la Terminal del Salitre. El proceso empezó con la remoción de vegetación antigua, incluyendo agapantos y llamas que habían resistido el maltrato y el tránsito de personas por el lugar. A esto se sumó la aplicación de 16 metros cuadrados de tierra enriquecida con abonos, dado que una parte considerable del suelo original se había perdido.

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En septiembre, cuadrillas especializadas de Fontibón y Engativá llegaron con más de 2.800 plantas de seis especies distintas: bergenia, suelda con suelda morada, jade, festuca, suelda con suelda verde y hebe morado. Según testimonios recogidos por el JBB, estas nuevas especies buscan no solo aportar colorido y diversidad, sino también mayor resiliencia al entorno, favoreciendo la restauración ecológica de la zona. Al finalizar la jornada de siembra, el ingeniero agrónomo Miguel David explicó que se instalaron cercados con postes de madera y malla de gallinero para impedir el ingreso de personas y animales, previniendo así daños y contaminación en el área verde.

Finalmente, la participación ciudadana resultó central en la conservación del espacio. Liseth Reyes, licenciada en biología y miembro del equipo social del Jardín Botánico, propuso realizar una actividad comunitaria de riego con habitantes de los conjuntos residenciales Altagracia y Alameira. Su objetivo era que ellos se convirtieran en los nuevos “guardianes” de Los Zapaticos. Durante la jornada, más de 10 personas colaboraron llevando agua y regando las plantas, comprometiéndose a continuar con el cuidado una vez a la semana, durante las mañanas, con el fin de mitigar los riesgos asociados a la escasez de agua derivada del fenómeno de El Niño en 2026. Así, el proyecto evidencia la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y vecinos para reverdecer Bogotá, según datos del Jardín Botánico de Bogotá.

¿Cómo fue la transformación de la jardinera Los Zapaticos, en Bogotá, según el Jardín Botánico?

Los Zapaticos pasó por una serie de intervenciones que empezaron con el retiro de especies vegetales antiguas y la recuperación del suelo con tierra abonada. Posteriormente, se incorporaron 2.841 plantas de seis especies, y se instalaron cercos protectores. Todo el proceso fue documentado y liderado por el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, que además promovió la inclusión de los vecinos en el mantenimiento del espacio.

¿Qué papel tienen los ciudadanos en el cuidado de jardines urbanos como Los Zapaticos, de acuerdo con el Jardín Botánico?

El Jardín Botánico resaltó que la participación de los habitantes cercanos a Los Zapaticos es clave para la conservación. Mediante actividades como el riego comunitario, los residentes asumen responsabilidad de regar semanalmente las plantas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y asegurando la sostenibilidad del jardín en medio de desafíos como el fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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