Por: EL PILON SA

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La vinculación de profesionales asociados al departamento del Cesar en altos cargos del Gobierno nacional podría continuar en aumento, según publicaciones realizadas entre el 28 y 29 de septiembre. Durante esos días, se conoció la difusión de las hojas de vida de Felipe Enrique Guerra Olivella, propuesto para un importante cargo en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y de Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, exrector encargado de la Universidad Popular del Cesar (UPC), quien aspira a una subdirección nacional en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). También fue incluida Adela María Maestre Cuello, oriunda de Valledupar, cuya llegada como viceministra de Relaciones Exteriores ya había sido anticipada a comienzos de septiembre, tal como publicó EL PILÓN el 7 del mismo mes.

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No obstante, estas publicaciones solo forman parte de los requisitos previos para los nombramientos. De acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, para los cargos de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva nacional, la hoja de vida debe estar publicada durante tres días calendario antes de que la autoridad competente pueda oficializar la designación, permitiendo observaciones ciudadanas en ese lapso.

En cuanto a Felipe Guerra, su hoja de vida fue publicada el 28 de septiembre para el cargo de director técnico, código 0100, grado 22, en la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del DNP. Según el manual de funciones de esa entidad, la posición tiene responsabilidades directivas en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas relacionadas con desarrollo agropecuario, reforma agraria, comercialización, infraestructura rural y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, así como documentos CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) del sector. Para la fecha indicada, el portal del DNP aún conservaba el nombre de Teresa de Jesús Ramírez Castañeda en dicho cargo, por lo que el nombramiento de Guerra depende de la culminación de los procedimientos.

Felipe Guerra ostenta títulos en administración de empresas y negocios internacionales, además de experiencia en cargos públicos como director territorial de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), jefe de oficina en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y contratista de la Gobernación del Cesar. Adicionalmente, participó como candidato en las elecciones de 2019 por el Partido Conservador a la Alcaldía de San Diego, con respaldo del entonces representante Alfredo ‘Ape’ Cuello.

Por su parte, Raúl Gutiérrez figura como candidato a la subdirección nacional de Servicios Académicos en la ESAP, responsabilidad que abarca la gestión académica, admisiones y bienestar universitario. Su experiencia incluye haber sido rector encargado de la UPC en 2020, periodo marcado por disputas políticas en la universidad, así como cargos previos dentro de la misma ESAP y asesorías en la Unidad Nacional de Protección y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Su salida de la rectoría fue vista como un giro político en la institución.

Estos potenciales nombramientos refuerzan la tendencia reseñada por EL PILÓN respecto a la mayor presencia de cesarenses en entidades nacionales, ampliando así la representación regional en el ejecutivo si los procesos se concretan.

¿Quiénes son los profesionales del Cesar que aspiran a cargos en el Gobierno nacional?

Felipe Enrique Guerra Olivella y Raúl Adolfo Gutiérrez Maya son los nombres principales que podrían sumarse a la administración nacional. Guerra aspira a liderar una dirección estratégica en el Departamento Nacional de Planeación, mientras que Gutiérrez podría asumir una subdirección en la Escuela Superior de Administración Pública. Ambos cuentan con experiencia relevante en el sector público y vínculos directos con el departamento del Cesar, según información divulgada entre el 28 y 29 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos para ser nombrado en cargos de libre nombramiento y remoción del Gobierno nacional?

De acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, la hoja de vida del aspirante debe ser publicada por tres días calendario antes de proceder con el nombramiento oficial. Este periodo permite que cualquier observación ciudadana sea evaluada. Solamente después de este trámite y la consideración de las observaciones, la autoridad nominadora puede formalizar la designación para cargos de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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