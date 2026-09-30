Por: VALORA ANALITIK

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La Junta Directiva del Banco de la República aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta 12,25 %. La decisión sorprendió al mercado, teniendo en cuenta la mayoría de los analistas esperaba que los tipos se mantuvieran en 12 %.

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Además, este anuncio se da unas horas después de que el Dane confirmara que el desempleo en Colombia aumentó en agosto por primera vez en dos años, con lo cual llegó a 9,4 %.

¿Por qué el Banco de la República volvió a aumentar tasas de interés en Colombia?

En su comunicado, el BanRep anotó que la inflación total en Colombia volvió a acelerarse durante agosto al ubicarse en un 6,2 % anual, impulsada principalmente por las presiones en las canastas de alimentos y de servicios regulados, cuyas variaciones interanuales alcanzaron 6,1 % y 6,8 %, respectivamente.

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A este comportamiento se sumó el repunte en la inflación del rubro de servicios hasta 7,2 % anual y el incremento de la inflación básica —sin alimentos ni regulados— al 6,1 %, marcando así su registro más elevado en el último año, en medio de alertas por el impacto que la consolidación del fenómeno de El Niño pueda generar sobre los precios al consumidor.

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Este panorama deterioró las expectativas del mercado: según la medición de septiembre, los analistas proyectan que la inflación cerrará 2026 en 6,8 %, mientras que a dos años descendería a 4 %, al tiempo que las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública se mantienen considerablemente por encima de la meta oficial.

En materia de crecimiento, aunque el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado creció 3,4 % anual en el segundo trimestre, los datos recientes reflejan una desaceleración, evidenciada en un Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) que apenas avanzó 1,1 % anual en julio y en una contracción de 2,3 % en la industria manufacturera, pese al buen desempeño del comercio minorista (5,3 %) y de las importaciones en dólares (22,3 %).

Bajo estas presiones y un entorno financiero internacional más restrictivo por la postura de los bancos centrales en economías avanzadas, la Junta Directiva del Banco de la República optó por mantener las tasas de interés en Colombia.

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