Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense mantiene un papel central en la economía colombiana, pese a que la moneda oficial es el peso colombiano. La influencia del dólar es evidente en diferentes ámbitos, como el comercio internacional, la inversión extranjera y los movimientos financieros, donde su comportamiento marca la pauta para empresas y consumidores, así como para las finanzas nacionales. Cualquier oscilación en su precio puede impactar tanto a los grandes sectores productivos como a los ciudadanos de a pie.

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La relevancia del dólar es especialmente clara en las exportaciones colombianas. Productos como el petróleo, café, flores, banano y carbón, principales rubros de exportación del país, se negocian en dólares en los mercados internacionales. De acuerdo con información de 90 Minutos, cuando la moneda estadounidense se fortalece frente al peso colombiano, los exportadores reciben mayor cantidad de pesos por los dólares que ingresan, un beneficio directo para este sector. No obstante, este mismo fenómeno tiene un efecto adverso en el caso de las importaciones. Muchos bienes que Colombia adquiere en el extranjero —por ejemplo, maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales— también se pagan en dólares, por lo que un dólar alto encarece estos productos en el mercado local.

El comportamiento del dólar también se refleja en el costo de vida de los colombianos. Si los productos importados resultan más costosos, las empresas suelen trasladar ese aumento de costos a los consumidores finales. En este contexto, artículos como electrodomésticos, celulares, computadores y repuestos para vehículos pueden incrementar sus precios cuando la tasa de cambio sube, además de ciertos alimentos que dependen de insumos traídos del exterior. Esta situación incide en la inflación, golpeando el bolsillo de los hogares colombianos. Asimismo, para quienes desean viajar fuera del país, un dólar caro significa mayores gastos en alojamiento, alimentación y servicios.

Finalmente, la tasa de cambio del dólar es un indicador monitoreado por inversionistas nacionales e internacionales. Una cotización estable puede generar confianza en la economía, mientras que grandes fluctuaciones suelen generar incertidumbre en el mercado. Según la información recabada por 90 Minutos, la tasa representativa del mercado era de 3.192,92 pesos colombianos por dólar estadounidense. Esta cifra funciona no solo como referencia para inversionistas y empresarios, sino también para ciudadanos que dependen directa o indirectamente de la dinámica internacional del dólar.

¿Por qué el precio del dólar en Colombia afecta los precios de los productos importados?

Cuando el dólar aumenta frente al peso colombiano, los productos que Colombia compra en el exterior y que se pagan en dólares tienden a encarecerse. Esto sucede porque las empresas deben gastar más pesos para adquirir la misma cantidad de dólares necesarios para importar bienes como tecnología, vehículos, medicamentos o maquinaria, lo que termina reflejándose en precios más altos para los consumidores.

¿Cómo influye el comportamiento del dólar en la inflación en Colombia?

El dólar puede impactar la inflación en Colombia porque si sube la tasa de cambio, las empresas que pagan productos importados en dólares trasladan ese aumento en los costos a los consumidores. De esa manera, se eleva el precio de muchos bienes como electrodomésticos, celulares y alimentos, lo que termina aumentando el índice general de precios al consumidor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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