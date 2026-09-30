Colombia dio un nuevo paso para llevar su carne a un mercado asiático. Filipinas aprobó los certificados sanitarios veterinarios acordados entre ambos países para la carne bovina y porcina producida en territorio nacional.

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La decisión permite avanzar en el proceso para que estos productos puedan ingresar al mercado filipino, aunque las exportaciones todavía no han comenzado.

El siguiente paso será solicitar ante las autoridades de Filipinas los permisos de importación correspondientes para los establecimientos y productos que cumplan con las exigencias sanitarias de ese país.

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Esto significa que la aprobación de los certificados representa una apertura sanitaria, pero no equivale todavía a la llegada de carne colombiana a los consumidores filipinos.

Los establecimientos interesados deberán cumplir las condiciones establecidas por las autoridades del país asiático antes de obtener las autorizaciones necesarias para realizar operaciones comerciales.

Carne bovina y porcina buscan espacio en un mercado de más de 115 millones de habitantes

El avance involucra a dos sectores de la producción pecuaria colombiana: el bovino y el porcino.

El Ministerio de Agricultura destacó que Filipinas representa un mercado de más de 115 millones de consumidores y señaló que la aprobación de los certificados puede ampliar las opciones comerciales para los productores nacionales.

“Esta es una gran noticia para nuestros ganaderos y porcicultores. Filipinas es un mercado de más de 115 millones de consumidores y hoy Colombia da un paso firme para llevar hasta allí la calidad de nuestras carnes”, afirman desde la entidad.

El Gobierno considera que la posibilidad de acceder a nuevos destinos puede ayudar a diversificar los mercados para los productos del campo colombiano.

El Ministerio también relacionó la apertura de nuevos mercados con mayores oportunidades económicas para los productores y trabajadores vinculados al sector rural.

“Estamos pasando de un campo que produce para sobrevivir a un campo que produce para conquistar mercados”, señalan.

Sin embargo, para que esa expectativa se convierta en ventas efectivas todavía deben completarse los procedimientos establecidos por Filipinas.

¿Cuándo podría empezar Colombia a vender carne en Filipinas?

Por ahora no existe una fecha para el inicio de las exportaciones, debido a que el proceso todavía se encuentra en una etapa previa a las operaciones comerciales.

Con los certificados sanitarios aprobados, Colombia puede avanzar hacia la solicitud de los permisos de importación para los establecimientos y productos que quieran ingresar al mercado filipino.

Las autoridades de ese país deberán revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos antes de autorizar el ingreso de los productos.

El Ministerio de Agricultura señaló que continuará acompañando el proceso junto con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los gremios y los productores.

La meta será completar los procedimientos sanitarios y administrativos para que la apertura pueda traducirse posteriormente en operaciones comerciales.

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