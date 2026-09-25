Comprar un carro electrificado puede representar un cambio importante frente a uno tradicional —y a muchas personas les puede ayudar—, pero antes de tomar la decisión hay una pregunta que muchos compradores se hacen: ¿qué sale más barato mantener, un híbrido o un eléctrico?

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Aunque ambos utilizan tecnologías que buscan reducir el consumo de combustible, funcionan de manera diferente. Un vehículo híbrido combina un motor de combustión con uno o más motores eléctricos, mientras que un eléctrico funciona únicamente con energía almacenada en una batería.

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Esa diferencia también se refleja en el mantenimiento y en algunos de los gastos que debe asumir el propietario en Colombia.

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¿Por qué un eléctrico puede tener menores costos de mantenimiento?

Una de las principales ventajas de un vehículo eléctrico es que su sistema mecánico tiene menos componentes móviles que uno que utiliza un motor de combustión.

Un eléctrico no necesita, por ejemplo, cambios de aceite del motor ni mantenimiento relacionado con elementos propios de un propulsor convencional. También desaparecen algunos componentes presentes en los vehículos de combustión, como bujías, filtros de aceite y determinados elementos asociados al sistema de escape.

Eso no significa que un carro eléctrico no necesite mantenimiento. El propietario debe revisar elementos como frenos, llantas, suspensión, dirección, sistemas eléctricos y refrigeración, además de seguir las revisiones establecidas por el fabricante.

Los frenos pueden tener un desgaste diferente debido al sistema de frenado regenerativo, que permite recuperar parte de la energía durante las desaceleraciones.

¿Y qué pasa con los híbridos?

Los híbridos pueden ofrecer un menor consumo de combustible frente a determinados vehículos de combustión, pero mantienen buena parte de los componentes mecánicos de un automóvil tradicional.

Esto significa que, además de los sistemas eléctricos y la batería, el vehículo continúa teniendo un motor de combustión, con sus respectivos requerimientos de mantenimiento.

Por eso, un híbrido puede tener una ventaja en consumo frente a un carro convencional, pero su estructura mecánica es más compleja que la de un eléctrico puro.

El mantenimiento exacto dependerá, en todo caso, del tipo de híbrido. No funciona igual un híbrido convencional que un híbrido enchufable, por lo que también es necesario revisar las especificaciones del modelo que se pretende comprar.

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¿Cuál gasta menos en el día a día?

Aquí la respuesta depende principalmente de cómo y dónde se utilice el vehículo.

En un eléctrico, el gasto energético está relacionado con el precio de la electricidad y la eficiencia del vehículo. Si el propietario puede cargarlo regularmente en casa, puede tener una estructura de costos diferente a la de una persona que depende principalmente de estaciones de carga públicas.

El híbrido, por su parte, sigue dependiendo de la gasolina, aunque puede reducir su consumo gracias a la asistencia del sistema eléctrico.

En Colombia también existen incentivos para los vehículos eléctricos. La Ley 1964 de 2019 estableció beneficios relacionados con su uso y operación, entre ellos un descuento del 10 % en el SOAT y del 30 % en la revisión técnico-mecánica, de acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Transporte.

Además, el Ministerio de Minas y Energía señala que existen incentivos tributarios dirigidos a vehículos eléctricos e híbridos que cumplen las condiciones establecidas para acceder a ellos.

Entonces, ¿qué es más barato de mantener: híbrido o eléctrico?

Si se analiza exclusivamente el mantenimiento mecánico, el eléctrico parte con una ventaja porque tiene menos componentes asociados al motor de combustión y, por lo tanto, menos elementos que requieren los servicios habituales de un vehículo convencional.

El híbrido puede ubicarse en un punto intermedio: tiene asistencia eléctrica y puede reducir el consumo de gasolina, pero conserva un motor de combustión y buena parte de los sistemas mecánicos de un automóvil tradicional.

Sin embargo, el mantenimiento no es el único costo que debe analizar un comprador. El precio inicial del vehículo, el seguro, las llantas, los impuestos, el costo de la energía o la gasolina, las revisiones del fabricante y, especialmente, las condiciones de garantía de la batería también pueden cambiar el costo total de propiedad.

Por eso, para una persona que está pensando comprar un carro en Colombia, la comparación más útil no es únicamente cuánto cuesta llevarlo al taller, sino cuánto cuesta tenerlo durante varios años.

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En ese cálculo, un eléctrico puede ofrecer menores gastos de mantenimiento, mientras que un híbrido puede representar una alternativa intermedia para quienes buscan reducir el consumo de combustible sin depender completamente de la infraestructura de carga.

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