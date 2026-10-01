Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Este jueves 1 de octubre se cumplen 25 días sin noticias confirmadas del paradero de Sharik Sofía Rivera, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el 6 de septiembre en Ibagué. La búsqueda, encabezada por su madre, Eva Mercedes Rivera, no ha cesado desde entonces. En entrevista con El Nuevo Día, la madre dio a conocer algunos detalles sobre cómo se ha desarrollado este caso y el impacto que ha tenido, tanto en lo personal como en lo familiar.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los elementos que más intriga ha causado en los familiares es la aparición de mensajes que, supuestamente, habrían sido escritos por Sharik. Sin embargo, Eva Mercedes sostiene con firmeza que su hija no fue la autora de esos textos: “Yo estoy segura que mi hija no es la que está escribiendo eso”, expresó a El Nuevo Día. A pesar de algunos reportes de personas que dicen haberla visto en las últimas semanas, ninguna de esas versiones fue confirmada, y las autoridades siguen sin una pista clara sobre el destino de la adolescente.

En este tiempo, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) han estado involucrados en el proceso de búsqueda. Se han revisado cámaras de seguridad y se han extendido verificaciones incluso a municipios como Neiva y Huila, siempre de acuerdo con la información de la madre. Además, la Alerta Rosa, que difunde casos de desaparición de menores a nivel nacional, permanece activa en este caso.

El sufrimiento de Eva Mercedes ha sido agravado por llamadas extorsivas que aseguran tener a su hija. Estas situaciones la obligaron a dejar de divulgar su número telefónico, para evitar que personas inescrupulosas quisieran lucrarse de su angustia. Por este motivo, pide que cualquier dato relevante se entregue directamente a las autoridades competentes.

A la par de la incertidumbre, la madre perdió su empleo, ya que tuvo que ausentarse de Garzón, Huila, para permanecer en Ibagué. Se ha sostenido con la ayuda de familiares, en medio de una difícil situación económica. Eva Mercedes continúa suplicando apoyo del Gobierno Nacional y haciendo un llamado a la solidaridad para encontrar a su hija, remarcando que antes de esta desaparición, Sharik nunca acostumbró a salir sin permiso ni a ausentarse por tanto tiempo.

¿Cómo han avanzado las labores de búsqueda de Sharik Sofía Rivera en Ibagué y otros municipios?

Las autoridades como la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y el Gaula han revisado cámaras y extendido la búsqueda a Neiva y Huila. Aunque la Alerta Rosa sigue vigente, no se han confirmado pistas ni avistamientos. Eva Mercedes aún espera respuestas concretas.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo funciona en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa es un mecanismo nacional para difundir casos de desaparición de menores, con el objetivo de alertar a la población y agilizar la ubicación a través de reportes y coordinación entre autoridades. En la desaparición de Sharik, este sistema ha ayudado a mantener la visibilidad del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.