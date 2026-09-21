Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una inusual actividad sísmica ha mantenido en alerta al municipio de Chaparral, Tolima, desde la madrugada del domingo 20 de septiembre. Más de ciento treinta movimientos telúricos han sido registrados en la zona en solo dos días, lo que representa un comportamiento fuera de lo común y que ha despertado preocupación entre los habitantes y las autoridades del sur del departamento.

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Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país, los primeros eventos fueron detectados a partir de las 4:52 de la mañana del 20 de septiembre y se caracterizaron por magnitudes iguales o mayores a 2 en la escala local. El seguimiento se ha realizado a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, herramienta fundamental para consolidar y verificar la información obtenida en tiempo real sobre la actividad sísmica del territorio nacional.

El más reciente informe del SGC, actualizado hasta las 3:30 de la tarde del lunes 21 de septiembre, muestra que cinco de los movimientos sísmicos tuvieron una magnitud superior a 4, lo que los convierte en eventos de consideración para la comunidad y las autoridades, dada su potencial capacidad destructiva.

Uno de los aspectos más relevantes destacados por el SGC es que la mayoría de estos sismos han sido superficiales, con profundidades menores a 30 kilómetros. Este tipo de movimientos, por ocurrir más cerca de la superficie, suelen ser más perceptibles para la población y pueden ocasionar mayores daños en caso de presentarse construcciones vulnerables.

La percepción de la actividad sísmica se ha extendido mucho más allá de Chaparral. Datos de la Red Sismológica Nacional revelan que la entidad ha recibido más de mil reportes de ciudadanos que aseguran haber sentido los temblores, provenientes de otros municipios y departamentos como Tolima, Huila, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El SGC ha destacado que el nivel de sismicidad reportado durante estos días supera el promedio que habitualmente se observa en la región. La entidad explica que Tolima cuenta con diversas fallas geológicas activas, lo que favorece la ocurrencia de episodios como el actual. Por esa razón, se mantiene el monitoreo técnico permanente para identificar cualquier cambio relevante en la evolución de los eventos recientes. El llamado oficial es a informarse solo a través de reportes del Servicio Geológico Colombiano y a seguir las recomendaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades locales.

¿Qué significa que un sismo sea superficial y por qué es importante en Chaparral?

Un sismo superficial es aquel que ocurre a poca profundidad, generalmente a menos de 30 kilómetros desde la superficie. Esta característica hace que los temblores sean más notorios y potencialmente más dañinos, ya que la energía sísmica se libera más cerca de donde vive la población, como es el caso en Chaparral.

¿Por qué se han presentado tantos sismos en Chaparral, Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el incremento en la sismicidad obedece a la presencia de varias fallas geológicas activas en el departamento del Tolima, estructuras que generan actividad sísmica y explican la cantidad inusual de movimientos registrados recientemente en Chaparral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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