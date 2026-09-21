El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 21 de septiembre un nuevo sismo de magnitud 4,1, cuyo epicentro fue ubicado en Chaparral, Tolima, y que tuvo una profundidad superficial.

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(Vea también: Temblor sacudió a Colombia: así fue el movimiento registrado en la tarde de este lunes)

El movimiento ocurrió a la 1:48 de la tarde y corresponde a uno de los varios eventos sísmicos registrados durante la jornada en esa zona del departamento. El boletín actualizado del SGC confirmó la magnitud de 4,1 después de que el reporte preliminar del evento lo ubicara inicialmente en 4,3.

La actividad sísmica ha sido particularmente llamativa porque no se trata de un único movimiento. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este lunes se registraron varios sismos con epicentro en el área de Chaparral.

Entre ellos hubo movimientos de magnitudes 3,2, 4,0, 3,3, 3,0 y otro de 3,0 antes del evento de 4,1 de la 1:48 p. m. Es decir, en pocas horas se presentó una sucesión de movimientos superficiales en la misma zona.

La actividad, además, no comenzó este lunes.

Chaparral ya acumula más de 100 eventos sísmicos

De acuerdo con la consulta de eventos geológicos del SGC citada por Publimetro, a las 2:02 de la tarde de este lunes aparecían 118 eventos registrados en Chaparral entre el domingo 20 y el lunes 21 de septiembre.

El primer movimiento de ese periodo fue reportado a las 3:27 de la madrugada del domingo, con una magnitud de 2,1 y profundidad superficial. Horas después, a las 4:52 de la mañana, se registró otro de magnitud 4,1.

La concentración de movimientos ha puesto nuevamente a Chaparral en el centro de la información sísmica del país, especialmente porque varios de los eventos han sido superficiales y algunos superaron la magnitud 4.

La situación también fue perceptible en otros puntos del Tolima. Durante la jornada se reportaron evacuaciones preventivas en edificaciones de Ibagué, incluida la Gobernación del Tolima, luego de que algunos movimientos fueran sentidos en la capital departamental.

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