Los conciertos de BTS en Bogotá no solo representan uno de los eventos musicales más esperados del año, sino también una oportunidad económica para distintos sectores de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Lista de los siete conciertos que habrá en El Campín hasta fin de año y que afectarían al FPC)

Las presentaciones del grupo surcoreano, programadas para este 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín, tendrían un impacto económico estimado de 126.000 millones de pesos, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades distritales.

La cifra, equivalente a unos 34.7 millones de dólares, contempla los recursos que se moverían en la ciudad por cuenta de los espectáculos y la llegada de miles de visitantes. De ese monto, más de 99.000 millones de pesos corresponderían al gasto de los asistentes en actividades como alojamiento, alimentación, transporte y compra de mercancía relacionada con el grupo.

Lee También

Este movimiento económico beneficiaría a diferentes actividades comerciales, especialmente a los establecimientos hoteleros, restaurantes, comercios y servicios de transporte, que tendrían una mayor demanda durante los días de los conciertos.

BTS en Bogotá: turismo y empleo, entre los sectores beneficiados

Uno de los principales efectos económicos previstos está relacionado con la llegada de visitantes. Las estimaciones apuntan a que los dos conciertos reunirían a cerca de 90.000 asistentes, de los cuales unos 36.000 serían turistas, incluidos viajeros internacionales.

La llegada de este público también tendría efectos en el transporte aéreo. Las proyecciones indican que las reservas de vuelos aumentarían un 46 %, un comportamiento que estaría asociado con los desplazamientos de fanáticos que viajarían a Bogotá para asistir a las presentaciones de la agrupación.

El impacto también se extendería al mercado laboral. Según las cifras proyectadas, los conciertos contribuirían a la creación de 5.244 empleos directos e indirectos, vinculados con la organización de los espectáculos y las actividades económicas que se activarían alrededor de estos.

En ese contexto, el gasto de los visitantes se convierte en uno de los principales factores para calcular el beneficio económico de los eventos. A diferencia de los ingresos asociados únicamente con la boletería, el consumo en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios permite que una parte de los recursos llegue a negocios que no participan directamente en la producción de los conciertos.

Las cifras corresponden a estimaciones previas a las presentaciones, por lo que el impacto económico definitivo dependerá del comportamiento de los asistentes y del gasto que efectivamente realicen durante su estadía en la capital.

(Ver también: Movistar Arena ya no será como los bogotanos lo conocían: comenzó la desmontada del letrero)

Así, los conciertos de BTS se perfilan como un evento de relevancia para la economía bogotana, con efectos proyectados que van más allá del entretenimiento y alcanzan al turismo, el comercio, el transporte y el empleo.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.