Por: EL PILON SA

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El anunciado aumento de $46 por galón en la gasolina corriente, programado para octubre, no se aplicará luego de la decisión adoptada por el presidente Abelardo De La Espriella. La instrucción presidencial fue que el ajuste quedara sin efecto, y así lo confirmaron el Ministerio de Minas y Energía junto con el Ministerio de Hacienda el 1 de octubre, al informar que el incremento previsto no será trasladado a los consumidores durante ese mes.

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La razón inicial de este aumento radicaba en la actualización del precio que se reconoce a los productores de etanol, conforme a la fórmula que regula el costo del combustible. Según informaron las carteras oficiales, este ajuste tenía incidencia automática en el precio final que pagan los usuarios. Sin embargo, tras la directriz del presidente, dicha actualización quedó suspendida para octubre.

A pesar de esta reversión, el reconocimiento económico a los productores de etanol será asumido por el Gobierno Nacional como un subsidio transitorio, calculado en 8.300 millones de pesos para ese mes. De esta manera, los usuarios se benefician directamente porque dicha diferencia no se traslada al precio en las estaciones de servicio, al menos durante octubre.

El precio del ACPM, un tipo de combustible diésel, también permanecerá inalterado, manteniendo la medida adoptada previamente en septiembre tras el terremoto que afectó al país. Los ministerios aclararon que esta reversión es solo una medida temporal mientras se avanza en una solución estructural frente al aumento internacional del petróleo y sus efectos en el valor local de los combustibles.

La decisión fue precedida por una intervención pública de Abelardo De La Espriella, quien relató que, al enterarse del alza, citó inmediatamente a la ministra de Minas y Energía y le solicitó revertir la medida. El mandatario enfatizó que cualquier decisión que toque el bolsillo de los colombianos debe ir acompañada de una explicación clara, transparente y pública, y este criterio regirá futuras medidas.

En la ciudad de Valledupar, el valor por galón de gasolina corriente oscila entre 13.800 y 13.900 pesos, cifra inferior a otras regiones debido a su condición de zona fronteriza con Venezuela, lo que otorga beneficios tributarios y previene el contrabando de combustibles. El Ministerio de Minas y Energía asigna mensualmente un cupo de 4,3 millones de galones a la ciudad, volumen que permite a los consumidores acceder a ese precio preferente hasta agotarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reversó el aumento de la gasolina en octubre de 2026?

El aumento de la gasolina se reversó porque el presidente Abelardo De La Espriella ordenó detener el ajuste que tenía como origen la actualización del precio pagado a los productores de etanol. Tras enterarse del incremento, el mandatario citó a la ministra de Minas y Energía y solicitó anular el alza, argumentando que decisiones con impacto económico deben estar fundamentadas en explicaciones claras y públicas, como informaron el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda.

¿Cómo afecta la reversión del aumento de la gasolina a los consumidores de Valledupar?

La reversión del incremento beneficia especialmente a los habitantes de Valledupar, quienes ya pagan menos por galón debido a los beneficios tributarios de su condición de zona de frontera con Venezuela. Mientras esté disponible el cupo mensual de 4,3 millones de galones asignado por el Ministerio de Minas y Energía, los consumidores mantendrán el acceso a gasolina a precios diferenciados y seguirán protegidos del ajuste que quedó sin efecto para octubre de 2026.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.