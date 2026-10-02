Por: EL PILON SA

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Desde el primero de octubre, los conductores en Valledupar experimentan una ligera variación en el precio de la gasolina corriente, debido a un ajuste de 46 pesos por galón. Según datos publicados por el Ministerio de Minas, el valor pasó de $14.111 a $14.157, mientras que el diésel (ACPM) se mantiene en $10.814 por galón, proporcionando alivio a los transportadores y usuarios de vehículos pesados.

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Este incremento en la gasolina responde específicamente a una actualización en el precio del etanol, decisión que, de acuerdo con el Ministerio de Minas, pretende respaldar a los productores de caña del Valle del Cauca afectados por un reciente terremoto. A pesar de este aumento, usuarios de combustibles en Valledupar continúan pagando tarifas considerablemente más bajas frente al promedio nacional.

La causa de esta diferencia radica en el estatus especial que tiene Valledupar como zona de frontera, reconocida oficialmente gracias a su cercanía con Venezuela. Los municipios catalogados bajo esta figura en Colombia reciben exenciones tributarias destinadas a combatir el contrabando de hidrocarburos desde el país vecino, según la normativa vigente. Así, los residentes de la capital del Cesar se benefician de la exclusión de ciertos impuestos en el costo de los combustibles.

Cada mes, el Ministerio de Minas asigna a Valledupar 4.3 millones de galones de gasolina "subsidiados", tal como lo establece un acto administrativo. Sin embargo, una vez agotado este cupo, la ciudad se ve obligada a igualar sus precios con los de otras urbes. Para contextualizar, tras el ajuste, el galón de gasolina en Barranquilla quedó en $16.010, en Cartagena en $15.967, y en Montería alcanza los $16.217, cifras notablemente superiores a las de Valledupar.

En medio de estos movimientos, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, utilizó su cuenta de X para anunciar que citó a la ministra de Minas y Energía con el propósito de exigir la reversión del aumento de 46 pesos en la gasolina para octubre. En el pronunciamiento, De la Espriella argumentó que la directriz busca establecer soluciones permanentes frente al incremento internacional del precio del petróleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Valledupar paga un precio de gasolina más bajo que otras ciudades de Colombia?

Según el Ministerio de Minas, Valledupar goza de precios reducidos en los combustibles debido a su reconocimiento como zona de frontera. Esta clasificación, otorgada por su proximidad con Venezuela, permite la aplicación de exenciones tributarias en el precio de la gasolina y el diésel. El objetivo principal de estas medidas es evitar el contrabando de hidrocarburos desde el país vecino, beneficiando a los habitantes con precios más bajos y asignaciones mensuales subsidiadas.

¿Qué significa el cupo subsidiado de gasolina para Valledupar y cómo funciona?

El cupo subsidiado de gasolina es una medida implementada por el Ministerio de Minas, la cual asigna mensualmente a Valledupar 4.3 millones de galones de combustible a precios reducidos. Este cupo está establecido mediante un acto administrativo, y una vez cumplida la cuota, los habitantes de la ciudad deben pagar las mismas tarifas que se aplican en el resto del país. El propósito de esta estrategia es entregar un beneficio directo a los conductores locales y contribuir al control del contrabando.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.