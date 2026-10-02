El Gobierno, empresarios y sindicatos realizaron la primera reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la que se abrió formalmente el camino hacia la discusión del salario mínimo de Colombia para 2027.

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El encuentro, encabezado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, estuvo enfocado principalmente en revisar asuntos laborales y jurídicos que impactan la generación de empleo y la formalización.

Entre los temas analizados estuvieron la inspección laboral, el trabajo doméstico remunerado, el acoso, la violencia y la discriminación, así como la negociación colectiva.

También se abordaron la tercerización e intermediación laboral, las condiciones de periodistas y comunicadores sociales y las nuevas dinámicas del trabajo en plataformas digitales.

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La ministra planteó crear una mesa técnica y jurídica para estudiar las inquietudes de empresarios y trabajadores y llevar propuestas con respaldo técnico a las próximas reuniones.

En la sesión participaron representantes del Consejo Gremial Nacional, Andi, Fenalco, SAC, Acopi y Asobancaria, además de las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y organizaciones de pensionados.

Los participantes tendrán hasta el 9 de octubre para presentar comentarios sobre los temas discutidos.

Posteriormente, el equipo técnico los revisará antes de la siguiente reunión de la Comisión, programada para el 13 de octubre.

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