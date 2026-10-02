El Gobierno, empresarios y sindicatos realizaron la primera reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la que se abrió formalmente el camino hacia la discusión del salario mínimo de Colombia para 2027.
El encuentro, encabezado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, estuvo enfocado principalmente en revisar asuntos laborales y jurídicos que impactan la generación de empleo y la formalización.
Entre los temas analizados estuvieron la inspección laboral, el trabajo doméstico remunerado, el acoso, la violencia y la discriminación, así como la negociación colectiva.
También se abordaron la tercerización e intermediación laboral, las condiciones de periodistas y comunicadores sociales y las nuevas dinámicas del trabajo en plataformas digitales.
La ministra planteó crear una mesa técnica y jurídica para estudiar las inquietudes de empresarios y trabajadores y llevar propuestas con respaldo técnico a las próximas reuniones.
En la sesión participaron representantes del Consejo Gremial Nacional, Andi, Fenalco, SAC, Acopi y Asobancaria, además de las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y organizaciones de pensionados.
Los participantes tendrán hasta el 9 de octubre para presentar comentarios sobre los temas discutidos.
Posteriormente, el equipo técnico los revisará antes de la siguiente reunión de la Comisión, programada para el 13 de octubre.
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