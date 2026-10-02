En los últimos dos años, varios colegios privados de Bogotá han anunciado su cierre definitivo, una situación que refleja las dificultades que enfrenta parte del sector educativo por la reducción en el número de estudiantes y el aumento de los costos de operación.

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Uno de los casos más recientes es el Gimnasio José Joaquín Casas, institución con 67 años de trayectoria, que anunció que terminará sus actividades el 30 de noviembre de 2026 y no abrirá sus puertas en 2027.

El colegio atribuyó la decisión a las transformaciones que atraviesa el sector educativo, en un contexto marcado por cambios demográficos y una menor demanda de cupos.

Otro caso es el Colegio María Santa Soledad, que cerró sus puertas después de más de 50 años de funcionamiento. La institución enfrentó una disminución de estudiantes que redujo sus ingresos, mientras aumentaban gastos como salarios, arriendo y mantenimiento. El incremento de los costos laborales también fue señalado como uno de los factores que agravaron la situación.

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El Colegio Nueva Alianza Integral también dejó de funcionar después de 46 años. La institución tenía capacidad para unos 550 estudiantes, pero solo contaba con 215 matriculados.

La baja ocupación de sus instalaciones y los problemas de cartera afectaron sus ingresos y dificultaron la continuidad del proyecto educativo.

A estos casos se suma el Colegio La Presentación Sans Façon, que anunció en 2024 el cierre de su sede después de más de seis décadas de funcionamiento. La reducción de la matrícula fue uno de los factores que llevó a tomar la decisión.

Estos casos hacen parte de un fenómeno más amplio en Bogotá. El sector de colegios privados advierte que la menor cantidad de niños y jóvenes en edad escolar está reduciendo la demanda de cupos, mientras los colegios deben seguir asumiendo gastos de nómina, infraestructura y funcionamiento.

Algunas instituciones han optado por cerrar y otras por fusionarse para poder continuar operando.

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