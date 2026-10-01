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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Oct 1, 2026 - 8:45 am

Una noticia que enluta al sector educativo de la capital del país sacudió a la comunidad académica en las últimas horas. El Gimnasio José Joaquín Casas, un reconocido colegio bilingüe ubicado en el norte de Bogotá, confirmó oficialmente el cese total y definitivo de sus operaciones académicas, poniendo fin a una trayectoria ininterrumpida de 67 años formando a distintas generaciones de estudiantes bajo rigurosos estándares de excelencia intelectual y humana.

A través de una carta abierta firmada por su director general, Jaime Enrique Leal Melo, la institución ratificó que el próximo 30 de noviembre de 2026 se apagarán definitivamente las luces de las aulas que vieron nacer un proyecto pedagógico fundado en el ya lejano año de 1959. En el comunicado, las directivas explicaron que se trata de una decisión sumamente difícil, profundamente sentida por toda la comunidad institucional, pero asumida con absoluta responsabilidad, serenidad y gratitud frente al deber cumplido a lo largo de casi siete décadas de labor ininterrumpida.

La misiva detalla que, durante los últimos años, el colegio enfrentó retos mayúsculos derivados de una transformación inevitable en el panorama educativo global y local, asociada de manera directa a profundos factores sociales, estructurales y a drásticos cambios en los valores que orientan a la sociedad actual. Aunque la vocación docente de la institución permanece intacta, el liderazgo reconoció con franqueza que las dinámicas del aprendizaje y las exigencias del entorno moderno han mutado radicalmente.

Fundado originalmente por el maestro, pedagogo e ingeniero civil Jaime Leal González (1924-2019), el proyecto echó raíces con apenas 40 estudiantes bajo el lema institucional ‘Hacia la Humana Perfección’. Ubicado estratégicamente sobre la carrera Séptima con calle 173, el colegio se consolidó con el paso de los años como una institución bilingüe, mixta y de calendario A, destacándose por su énfasis en lenguas como el inglés y el francés, además de una innovadora oferta extracurricular que integraba disciplinas de alta exigencia como golf, robótica y programas especializados en educación emocional.

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“El colegio termina. La huella permanece”, fue el mensaje en su comunicado.

Este lamentable cierre no es un caso aislado, sino que refleja una preocupante y latente tendencia que golpea con fuerza a varios colegios privados tradicionales de Bogotá. Las dificultades económicas y operativas se han visto agravadas por factores sociodemográficos determinantes, como la caída sostenida en la tasa de natalidad del país, la cual ha repercutido de forma directa en una menor demanda de cupos escolares. Un claro síntoma de esta crisis se evidenció a comienzos de 2026, cuando instituciones históricas como el Gimnasio Campestre y el Marymount anunciaron fusiones estratégicas para sobrevivir a la tormenta financiera.

Pese al dolor que genera el adiós, la carta de despedida concluye con un mensaje de profundo optimismo, recordando que el legado intelectual perdurará intacto en la memoria de sus egresados: “El colegio termina. La huella permanece”.

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