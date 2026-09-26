Johan Sebastián Ovalle Vélez, de 17 años, murió este viernes 25 de septiembre luego de permanecer 16 días hospitalizado por una grave herida en la cabeza que sufrió tras ingresar armado a un colegio de Medellín.

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El adolescente falleció cerca de las 6:00 de la tarde en el hospital San Vicente Fundación, donde permanecía internado desde el pasado 9 de septiembre, cuando protagonizó un episodio de violencia en la institución educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector de Villa Hermosa.

Ovalle, quien cursaba décimo grado, habría ingresado al colegio con un arma traumática y, según el reporte conocido por las autoridades, realizó varios disparos dentro de las instalaciones. La situación provocó temor entre estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad educativa, quienes se refugiaron en los salones.

Posteriormente, el joven resultó gravemente herido en la cabeza después de accionar el arma contra sí mismo. Inicialmente fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón de Buenos Aires y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue remitido al San Vicente Fundación, donde permaneció bajo pronóstico reservado hasta su fallecimiento.

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Tras el episodio, dos hombres ingresaron al colegio y retiraron el arma del lugar de los hechos. La Policía los capturó posteriormente. Fueron identificados como John Jairo Lora Sánchez, de 37 años, y Wilson Alberto Rodas Lenis, de 46, quienes quedaron vinculados a una investigación por porte ilegal de armas y utilización de menores en actividades delictivas.

(Vea también: Estudiante que disparó en colegio de Medellín buscaba a profesora y ella tomó drástica decisión)

El acompañamiento que recibía el adolescente

Después de lo ocurrido, la Alcaldía de Medellín informó que el joven había tenido previamente situaciones de comportamiento violento en el colegio y que desde el año anterior recibía acompañamiento psicológico.

De acuerdo con las autoridades distritales, en las semanas anteriores al episodio se había presentado un aument1o de esas situaciones, por lo que el comité académico de la institución tomó medidas para que el estudiante recibiera temporalmente clases desde su casa mientras se adelantaba una nueva valoración.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, también señaló que el adolescente había recibido acompañamiento psicosocial y que en determinado momento se activó el denominado código dorado y se hicieron derivaciones al sistema de salud.

Las autoridades indicaron que el joven había manifestado que no quería continuar con ese acompañamiento.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades para establecer las circunstancias que rodearon el ingreso del adolescente al colegio, los disparos y la posterior lesión que finalmente terminó provocando su muerte.

Con el fallecimiento de Ovalle, ocurrido 16 días después del episodio, las autoridades también deberán avanzar en las investigaciones relacionadas con los adultos que retiraron el arma del lugar de los hechos.

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