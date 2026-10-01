El Colegio Militar Caldas Bilingüe, ubicado en la vía Siberia-Cota, anunció el cierre de sus operaciones después de 70 años de funcionamiento.

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La decisión fue comunicada a los padres de familia durante una reunión el sábado 26 de septiembre, en la que las directivas entregaron un documento de seis páginas con las instrucciones para culminar el año académico 2026 y avanzar en el proceso de continuidad educativa de los estudiantes.

La institución aclaró que el calendario escolar de este año continuará con normalidad. Las actividades académicas correspondientes al cuarto semestre finalizarán el 13 de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido. Después de esa fecha se harán las actividades de nivelación para los estudiantes que las necesiten.

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Tres colegios recibirán a estudiantes tras el cierre del Colegio Militar Caldas Bilingüe

Uno de los principales anuncios para las familias tiene que ver con la continuidad del servicio educativo. El Colegio Militar Caldas Bilingüe informó que estableció acuerdos con tres instituciones educativas para facilitar la transición de sus estudiantes.

Se trata de:

Instituto Militar Aquileo Parra

Colegio Militar José Antonio Galán

Colegio Bilingüe Real Americano.

La institución recomendó a las familias organizar con anticipación la documentación necesaria para adelantar los procesos correspondientes.

Entre los documentos que deberán tener en cuenta están el boletín académico del tercer período, los formatos solicitados por las nuevas instituciones y los certificados correspondientes a los años cursados.

Además, una vez finalice el año escolar, cada estudiante recibirá un paquete con documentos académicos, entre ellos los certificados de los años cursados, el boletín final de 2026, el certificado correspondiente a ese año y el paz y salvo.

¿Qué pasará con los estudiantes de noveno y décimo?

Esos alumnos tendrán documentación adicional debido al proceso de orientación militar que actualmente adelantan en la institución. A los estudiantes de ambos grados se les entregará el certificado de haber cursado la fase de orientación militar y el folio de vida.

En el caso de los estudiantes de décimo, también recibirán el certificado correspondiente al Servicio Estudiantil Obligatorio.

El colegio informó además que, mientras termina el año académico, comenzará desde la primera semana de octubre un plan de refuerzo para los alumnos que presenten dificultades en una o más materias.

Los avances serán comunicados a los padres mediante reuniones de seguimiento cada dos semanas.

Después del cierre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca será la encargada de salvaguardar la documentación de los estudiantes. Sin embargo, este proceso se concretará una vez se surtan las actuaciones correspondientes ante la entidad y se expida el acto administrativo que determine oficialmente qué institución recibirá y custodiará los documentos.

Así, el Colegio Militar Caldas Bilingüe encara sus últimos meses de funcionamiento mientras las familias avanzan en el proceso de transición de sus estudiantes hacia otras instituciones educativas.

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