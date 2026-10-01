El doloroso adiós del Gimnasio José Joaquín Casas sigue generando ondas expansivas en el sector educativo de la capital del país. Tras confirmarse el cese definitivo de operaciones de esta tradicional institución con 67 años de historia, su director general, Jaime Enrique Leal Melo, rompió el silencio en una emotiva entrevista concedida a Blu Radio, donde reveló detalles inéditos sobre las causas estructurales que precipitaron el fin del proyecto pedagógico fundado por su propio padre.

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Con la voz marcada por la nostalgia, el directivo calificó la noticia como un episodio profundamente acongojado para la familia Leal Melo y para toda la comunidad que durante décadas confió en su propuesta formativa. A lo largo de sus 59 promociones de graduados, el colegio logró consolidar una selecta red de más de 2.600 egresados que hoy ocupan posiciones de alta relevancia en la vida nacional. Entre ellos, Leal destacó con orgullo figuras de la talla del exalumno Germán Vargas Lleras, el actual presidente de Ecopetrol y el máximo dirigente de Andesco, evidenciando el peso histórico que la institución tuvo en la formación de la dirigencia colombiana. “A raíz de esto son muchos mensajes de los egresados”, expresó con gratitud al referirse a las muestras de solidaridad recibidas.

Sin embargo, más allá de la carga emocional, el director fue enfático en señalar que la decisión responde a una implacable realidad socioeconómica: la drástica escasez de nuevos estudiantes. “Las etapas de la vida hay que saberlas comprender, lo estamos haciendo con responsabilidad. El factor obedece a uno en esencial y es la falta de estudiantes. Muchos otros colegios se me acercaron para ver qué íbamos a hacer con los estudiantes, yo pienso que esto va a seguir y esto va a seguir una caída de colegios el año entrante”, advirtió Leal en los micrófonos de la emisora.

El colapso en la demanda de matrículas no es un capricho del destino, sino el reflejo de profundas transformaciones demográficas y sociales que golpean con fuerza a los colegios privados de Bogotá. Según explicó el directivo, el crecimiento de la matrícula es cada vez más lento debido a que las admisiones se reducen drásticamente año tras año. “Hoy los jóvenes no tienen familia y los colegios y la oferta que hay en Bogotá pues da a que muchos colegios no tengan la oferta que tenían de golpe antes”, puntualizó, dejando en evidencia cómo la estrepitosa caída en la tasa de natalidad y la alta competencia del mercado están asfixiando a centros educativos tradicionales.

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A pesar del panorama desolador y de haber tenido que dialogar de frente con los padres de familia para comunicarles la dolorosa resolución, Leal destacó la madurez y la solidaridad con la que se ha asumido el cierre, encontrando un eco de comprensión en medio de la crisis. Mientras la institución se prepara para cerrar definitivamente sus puertas el próximo 30 de noviembre de 2026, la advertencia lanzada por su director retumba con fuerza en el sector: el caso del José Joaquín Casas podría ser tan solo la punta de un iceberg que anticipa una masiva y preocupante ola de clausuras escolares en todo el país durante los próximos meses.

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