El Decreto 1423 de 2026 estableció medidas especiales para que las copropiedades ubicadas en municipios afectados por el sismo del 10 de agosto puedan atender los daños y cubrir gastos relacionados con la emergencia.

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La norma permite utilizar el fondo de imprevistos para financiar gastos de operación y reparaciones. El administrador podrá disponer inicialmente de hasta el 50 % de los recursos disponibles, siempre que cuente con la aprobación del consejo de administración.

Para usar un porcentaje mayor o volver a recurrir al fondo, será necesario el aval de la asamblea general de propietarios.

Además, las copropiedades podrán establecer planes especiales de pago para cubrir las expensas extraordinarias necesarias para rehabilitar, reparar, reforzar o reconstruir las edificaciones, siempre que se mantenga su sostenibilidad financiera.

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La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá recomendó documentar los daños, priorizar las reparaciones, revisar las pólizas de seguros y definir las fuentes de financiación antes de comprometer recursos.

Las medidas estarán vigentes durante 24 meses, hasta el 17 de septiembre de 2028, en los municipios y departamentos incluidos en la emergencia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.