El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, pidió revisar el reciente aumento del precio de la gasolina y buscar la manera de reversarlo. El mandatario anunció que citó a la ministro de Minas y Energía para abordar el ajuste de 46 pesos por galón que comenzó a regir este jueves primero de octubre y que representa la primera subida del combustible durante su Gobierno.

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La solicitud del jefe de Estado se conoció a través de una publicación en la que aparece junto a la ministro, en un escenario oficial y con varios documentos en sus manos. Allí, el mandatario planteó la necesidad de encontrar soluciones desde el Gobierno para evitar que las decisiones relacionadas con los combustibles terminen afectando el bolsillo de los ciudadanos.

El incremento de octubre equivale a un 0,29 % frente al mes anterior. Con el ajuste, el precio promedio de referencia de la gasolina corriente en Colombia quedó en 15.933 pesos por galón, mientras que el valor del diésel se mantuvo en 11.320 pesos.

Aunque el aumento es de 46 pesos por galón, la decisión abrió un nuevo debate sobre el costo de los combustibles y sus efectos en los gastos diarios de los colombianos, especialmente de quienes utilizan sus vehículos para trabajar o movilizarse.

De acuerdo con la información conocida sobre el ajuste, el incremento fue atribuido a la actualización del precio del etanol, medida que busca beneficiar a los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, afectados por el terremoto. Este punto deberá tenerse en cuenta en la explicación que entregue el Gobierno sobre las razones del cambio en el precio.

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Con su petición, De La Espriella puso sobre la mesa la posibilidad de echar para atrás el aumento que entró en vigor al comenzar octubre. Sin embargo, la solicitud de reversarlo no significa que la medida ya haya sido derogada, por lo que habrá que esperar a conocer las decisiones que adopten el Ministerio de Minas y Energía y las demás entidades involucradas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.