Por: CENET

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La Asociación de Aseguradores de Colombia, conocida como Fasecolda, ha llamado la atención sobre la baja cobertura de seguros contra riesgos catastróficos en el país, especialmente en el sector de la vivienda. Gustavo Morales, presidente del gremio, aseguró que en Colombia existe una amplia brecha en materia de aseguramiento, situación que deja expuestos a la gran mayoría de hogares ante eventos impredecibles como los terremotos. Según Morales, aunque la ocurrencia de este tipo de desastres no puede evitarse, sí es posible mitigar sus consecuencias implementando mecanismos de protección económica como el seguro. “Un terremoto, por definición, no se puede prevenir. Lo que se puede uno es preparar para sus consecuencias”, afirmó el dirigente gremial durante el segundo día de Fasecolda.

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De acuerdo con datos presentados por Fasecolda, solo el 9% de los hogares que podrían estar asegurados contra riesgos catastróficos cuentan con esa protección, mientras que el 91% restante permanece sin ningún respaldo. Morales explicó que este panorama evidencia la necesidad de buscar soluciones adicionales a la contratación individual de pólizas, con el objetivo de cerrar la brecha y ampliar el acceso a los seguros.

En ese contexto, el gremio propuso que el próximo Plan Nacional de Desarrollo contemple la formulación de una política pública orientada a fortalecer la protección de los hogares colombianos frente a desastres. Morales planteó que se evalúe la implementación de asociaciones o programas público-privados, tomando como ejemplo experiencias internacionales, destacando especialmente el modelo aplicado en España y otras referencias en la región. Estas alternativas permitirían que el acceso a la cobertura no dependa exclusivamente del pago directo de primas individuales por parte de cada hogar, sino de esquemas donde la financiación y participación pudieran darse mediante diferentes mecanismos.

La propuesta, según Morales, consiste en que el Gobierno acepte el reto y abra la discusión en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, donde se estudien alternativas para que más colombianos puedan estar cubiertos ante eventos catastróficos. Fasecolda insiste en que la política debe diseñarse con base en estándares internacionales y considerar caminos que permitan incrementar la protección sin que todos los hogares asuman el pago individual de primas. Así, se busca involucrar tanto al Estado como al sector privado en la búsqueda de una mayor cobertura que, según Morales, contribuiría significativamente a reducir el impacto de los desastres en el país.

¿Qué plantea Fasecolda sobre el aumento de la cobertura de seguros catastróficos en Colombia?

Fasecolda propone que el Gobierno colombiano incluya en el próximo Plan Nacional de Desarrollo un mandato para diseñar una política pública que fortalezca la protección de los hogares frente a riesgos catastróficos. La propuesta sugiere crear mecanismos adicionales a la contratación individual de pólizas, como asociaciones o programas público-privados, usando como referente experiencias internacionales, para ampliar el acceso y disminuir la brecha existente en el país.

¿Por qué solo el 9% de los hogares en Colombia tiene seguro contra riesgos catastróficos?

Según información de Fasecolda, la baja proporción de hogares asegurados frente a riesgos catastróficos, que llega apenas al 9%, se debe a una amplia brecha en el acceso a este tipo de protección. Esta brecha podría estar relacionada con el modelo actual, que depende principalmente del pago individual de primas, lo que limita la cobertura y motiva la búsqueda de nuevos esquemas para ampliar la protección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.