Por: CENET

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El terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto significó una dura prueba para el sector asegurador, al enfrentarse a una avalancha de reclamos y a la compleja tarea de evaluar y ajustar las indemnizaciones derivadas del evento sísmico. De acuerdo con Eduardo Garduño, jefe de reaseguros para la Región Andina y Chile de Swiss Re, el principal desafío para las aseguradoras se centra en el volumen de reclamaciones: hasta ese momento, sumaban más de 90.000 procesos abiertos. La labor de visitar zonas afectadas, analizar daños, determinar coberturas y definir los pagos finales implicó una operación extendida para el sector.

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La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó que, con corte al 25 de septiembre, el número de reclamos llegó a 92.336, frente a los cuales las compañías constituyeron reservas técnicas por 5,75 billones de pesos colombianos, mientras los pagos totales a asegurados sumaban cerca de 400.987 millones. Estas cifras, que siguen en evolución, muestran que el proceso de atención dista de estar cerrado, pues la afectación del sismo abarcó no solo viviendas, sino también comercios, copropiedades y otros bienes protegidos por pólizas.

El impacto del terremoto incluyó 483 municipios de 31 departamentos, con mayor concentración de siniestros en regiones como Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, según Fasecolda. Garduño destacó la rápida intervención estatal y la coordinación entre aseguradoras, la propia Fasecolda y el mercado de reaseguros, situando a Colombia por delante de países vecinos, como Venezuela, en términos de respuesta institucional y capacidad de ajuste.

Sin embargo, la discusión sobre la brecha de protección financiera permanece vigente. Aunque a marzo de 2026 existían 2.681.964 inmuebles asegurados contra terremotos y solo el 9,3 % de las viviendas contaba con seguro de hogar, la diferencia entre el monto de daños económicos y el valor efectivamente cubierto revela una vulnerabilidad estructural. Garduño insistió en que esta brecha también se manifiesta en la comparación regional, siendo mayor en países donde la penetración del seguro es más baja.

Las cifras globales de Swiss Re, que estiman pérdidas económicas de USD 100.000 millones y pérdidas aseguradas por USD 42.000 millones en catástrofes naturales durante el primer semestre de 2026, refuerzan la incertidumbre que rodea a estos fenómenos. El ejecutivo de Swiss Re precisó que el menor número de eventos en algunos periodos no reduce el riesgo inherente, ya que todo depende de las probabilidades y la preparación.

Mientras continúan las etapas de evaluación, ajuste y pago de reclamaciones por el terremoto en Colombia, el debate sobre el aseguramiento de los hogares y la resiliencia financiera ante desastres naturales sigue vigente, consolidando la importancia de estrategias coordinadas entre Estado, aseguradoras y reaseguradores.

¿Cuántos reclamos recibió el sector asegurador en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto?

Según información consolidada por Fasecolda, el sector asegurador en Colombia recibió 92.336 reclamaciones relacionadas con los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto. Estas demandas llegaron desde distintos municipios y abarcaron diferentes tipos de bienes asegurados, lo que obligó a las compañías a destinar reservas técnicas significativas y activar operativos para la atención y pago de los siniestros.

¿Qué desafíos enfrenta el mercado asegurador colombiano frente a catástrofes naturales?

El mercado asegurador colombiano afronta retos como el alto volumen de reclamaciones, la evaluación precisa de daños, la determinación de coberturas y la efectiva coordinación entre todos los actores. Además, la baja penetración de seguros en viviendas amplía la brecha de protección, dejando a gran parte de la población expuesta a eventos catastróficos sin respaldo financiero, de acuerdo con lo reportado por Fasecolda y explicaciones de Swiss Re.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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