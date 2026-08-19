Por: EL PILON SA

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El pasado 10 de agosto, un sismo sacudió varias regiones de Colombia, lo que activó la atención inmediata por parte del sector asegurador. De acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el gremio sin ánimo de lucro que representa a las compañías de seguros, reaseguros y capitalización en el país, se activaron los protocolos para eventos catastróficos y las aseguradoras pusieron en marcha sus propios mecanismos para atender a las personas, familias, empresas y copropiedades dañadas. Desde entonces, los canales oficiales para reportar siniestros permanecen habilitados y el balance de las reclamaciones se actualiza regularmente.

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Según el primer informe consolidado de Fasecolda, recibido apenas cuatro días después del evento, hasta el 14 de agosto ya se habían contabilizado 10.465 reclamaciones en todo el país, cuyo valor asciende a unos $281.000 millones. La mayor parte de estas reclamaciones, 9.310, están asociadas a daños en bienes inmuebles, mientras que el resto corresponde a coberturas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida. Estos datos evidencian que el terremoto tuvo impactos significativos, especialmente en la infraestructura y el patrimonio inmobiliario.

Fasecolda también reveló que, para marzo de 2026, había en Colombia 2.681.964 inmuebles asegurados contra terremoto, lo que incluye viviendas, empresas, copropiedades y bienes públicos y privados. El valor de aseguramiento agregado es de aproximadamente $2.582 billones, de los cuales cerca de $361 billones protegen alrededor de 1,65 millones de viviendas. Sin embargo, este nivel de protección solo abarca cerca del 9,3 % de las viviendas en el país, lo que evidencia un reto relevante en la cultura de aseguramiento frente a desastres naturales.

En cuanto a las zonas más afectadas, los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío suman 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor acumulado que supera los $426 billones. Cali encabeza las principales ciudades de la zona con 99.179 hogares protegidos, seguida de Pereira, Manizales y Armenia. Destaca que los porcentajes más altos de aseguramiento se observan en Quindío, con el 18 %, y en Risaralda, con el 13 %.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, recalcó la importancia de usar canales oficiales para reportar siniestros, consultar al intermediario correspondiente y verificar coberturas a través del Registro Único de Seguros (RUS). Este llamado busca asegurar que los afectados tengan una atención oportuna y eviten fraudes durante el proceso de reclamación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es Fasecolda y cuál es su función en los desastres naturales en Colombia?

Fasecolda es la Federación de Aseguradores Colombianos, un gremio sin ánimo de lucro que agrupa a las compañías de seguros, reaseguros y capitalización que operan en el país. Su papel es coordinar los protocolos y acciones gremiales ante eventos catastróficos, apoyando a las aseguradoras en la atención eficiente de afectados por desastres como terremotos, según información del propio gremio.

¿Qué porcentaje de viviendas en Colombia está asegurado contra terremotos?

Según datos de Fasecolda, solo cerca del 9,3 % de las viviendas en Colombia cuentan con algún tipo de seguro de hogar que las protege ante terremotos y otras emergencias, lo que supone un desafío en la cultura de protección patrimonial frente a eventos sísmicos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.