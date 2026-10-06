Por: CENET

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Las exportaciones colombianas mostraron un aumento acumulado hasta agosto, aunque la composición sectorial de este crecimiento revela diferencias importantes. De acuerdo con Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el resultado general se considera positivo por el registro de aumento en las ventas externas. Sin embargo, Díaz advirtió que este avance está impulsado casi exclusivamente por el sector minero-energético. Según sus declaraciones, productos como el petróleo, el carbón y el oro son los principales responsables de que la cifra total de exportaciones suba.

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El análisis detallado indica que la noticia no es totalmente alentadora, debido a que otros sectores presentan comportamientos desfavorables. Díaz especificó que las exportaciones agropecuarias han caído significativamente y las manufacturas acumulan una disminución del 1,5% en el mismo periodo. En palabras del presidente de Analdex: "Lo preocupante es que ya en el acumulado el sector agropecuario cae y cae fuerte. Y el sector manufacturero -1,5 en el acumulado".

Este fenómeno genera inquietudes sobre la sostenibilidad y diversidad del crecimiento exportador colombiano. Para Díaz, el reto principal consiste en conseguir que los productos agrícolas y las manufacturas tengan un peso mayor dentro del repunte global, de modo que las cifras no dependan casi exclusivamente de las exportaciones de hidrocarburos y minerales. "Creo que hay que ver cómo logramos que el crecimiento sea jalonado no solo por el sector minero energético, sino por los productos agrícolas y las manufacturas", puntualizó el directivo.

En cuanto al sector agropecuario, Díaz explicó que gran parte de la caída está asociada al café, que históricamente ha sido uno de los productos bandera de Colombia en los mercados internacionales. No obstante, aclaró que hay otros productos agrícolas que también presentan resultados negativos en el acumulado a agosto, aunque no detalló cuáles.

Un aspecto clave para entender el escenario de cierre de año está vinculado al fenómeno de El Niño, un evento climático que, según advirtió Díaz, podría golpear aún más las exportaciones agropecuarias en los próximos meses. Esta situación complejiza el panorama y aumenta la presión sobre la necesidad de diversificar la canasta exportadora del país.

Así, aunque las exportaciones colombianas crecen, existen señales de alerta por el bajo desempeño de sectores distintos al minero-energético y la amenaza de factores climáticos que pueden agravar las dificultades para los productos agrícolas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las exportaciones agropecuarias de Colombia presentan una caída en el acumulado a agosto?

De acuerdo con el presidente de Analdex, la disminución en el sector agropecuario se explica principalmente por la fuerte baja en las exportaciones de café. Sin embargo, no es el único producto afectado, ya que otros productos agrícolas también muestran cifras negativas. Esta caída preocupa al sector debido a su impacto en la diversificación y sostenibilidad del crecimiento exportador colombiano.

¿Cómo puede afectar el fenómeno de El Niño a las exportaciones agropecuarias colombianas?

Según lo señalado por Analdex, el fenómeno de El Niño podría incidir negativamente en las exportaciones agropecuarias en lo que resta del año. Este evento climático puede impactar la producción y, en consecuencia, el volumen de productos disponibles para exportar, representando un factor de riesgo para el cierre del año en ese sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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