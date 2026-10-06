Por: EL PILON SA

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Víctor Hugo Ayala, uno de los nombres más emblemáticos de la música colombiana, falleció este martes 6 de octubre a los 92 años, dejando una huella indeleble tanto en la música romántica como en los corazones de quienes, durante generaciones, lo escucharon interpretar el Himno Nacional. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó públicamente su pesar por esta pérdida, subrayando el respeto y la gratitud de todo el país hacia el legado musical de Ayala. “Colombia despide con profundo respeto y gratitud al maestro Víctor Hugo Ayala, una de las grandes voces de nuestra historia musical y el hombre que, con orgullo y solemnidad, interpretó para generaciones las notas de nuestro Himno Nacional”, señaló el mandatario, tal como fue citado en sus historias de Instagram. De la Espriella también afirmó: “Su voz queda para siempre en la memoria de Colombia y su legado seguirá vivo en el corazón de la Patria. Honor a su vida y a su obra. Paz en su tumba”.

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La voz de Ayala se convirtió en parte fundamental de una de las tradiciones más reconocibles en la televisión colombiana. Durante años, su interpretación de las once estrofas del Himno Nacional era transmitida al final de la programación de la televisión pública cada 31 de diciembre, momento que se transformó en símbolo del año nuevo para numerosas familias del país. Este ritual, que unía a miles de personas en un mismo acto, consolidó la presencia de Ayala en la memoria colectiva nacional. Además de su reconocida labor en la interpretación del himno, Ayala desarrolló una prolífica carrera en la música romántica. Nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934, logró grabar alrededor de 48 trabajos discográficos para Sonolux, la casa disquera en la que popularizó temas como ‘Camino verde’, ‘Si te vuelvo a besar’ y ‘La quiero porque la quiero’.

Hasta ahora, según la información disponible, no se han presentado comunicados oficiales sobre las causas de su fallecimiento. Con su partida, Colombia pierde una de las voces más representativas de su historia moderna, un artista cuya contribución marcó tanto la vida musical como los ritos televisivos familiares. De acuerdo con lo expresado por el presidente Abelardo de la Espriella y lo recogido en distintos mensajes oficiales, el recuerdo de Víctor Hugo Ayala permanecerá unido a los himnos que acompañaron el cierre de cada año y a las melodías románticas que definieron su extensa carrera artística.

¿Cuál fue el legado de Víctor Hugo Ayala en la interpretación del Himno Nacional de Colombia?

Víctor Hugo Ayala es recordado principalmente por su interpretación solemne y emotiva del Himno Nacional, la cual se convirtió en una verdadera tradición televisiva durante muchos años. Su voz, que resonaba en la programación pública cada fin de año, logró unir a generaciones de colombianos en torno a un ritual de profundo significado para el país.

¿Qué canciones populares grabó Víctor Hugo Ayala en su trayectoria musical?

Según lo reseñado en el comunicado oficial, Víctor Hugo Ayala realizó aproximadamente 48 producciones discográficas con Sonolux, donde destacó con temas como ‘Camino verde’, ‘Si te vuelvo a besar’ y ‘La quiero porque la quiero’. Estas canciones se mantuvieron entre las preferidas del público y cimentaron su imagen como intérprete de música romántica en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.