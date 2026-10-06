Por: Noticiero 90 minutos

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Víctor Hugo Ayala es, para muchas generaciones de colombianos, el referente indiscutible de la música romántica nacional. La noticia de su fallecimiento, confirmada recientemente, representa el cierre de una era dorada en la que el bolero y la canción romántica encontraron su máxima expresión y difusión. Por expresa solicitud de su familia, hasta ahora se desconocen las circunstancias que rodearon su partida, lo que genera aún más respeto por la privacidad y el legado de quien fuera una de las figuras artísticas más emblemáticas del país.

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Ayala fue bogotano de nacimiento y, aunque inicialmente eligió la Arquitectura como camino profesional, completando varios semestres y actuando como dibujante técnico, su verdadero destino estaba en la música. De acuerdo con la información disponible, su vida cambió radicalmente en la década de 1950, cuando inició su carrera artística a través de la radio. Su voz, dotada de una elegancia y calidez poco vistas hasta entonces en Colombia, lo llevó rápidamente a ganarse la admiración del público.

Durante siete décadas de carrera artística, Ayala grabó decenas de álbumes y logró instalar en la memoria colectiva temas que aún se consideran clásicos. Entre ellos destacan canciones como "Camino verde", "Amor de mis amores" y "La quiero porque la quiero", que son reconocidas por su delicadeza interpretativa y su capacidad para acompañar momentos especiales en la vida de los oyentes.

Sin embargo, uno de los elementos que distingue de manera inigualable la trayectoria de Víctor Hugo Ayala es su relación con el Himno Nacional de Colombia. De acuerdo con 90minutos.co, su versión de las once estrofas completas del himno fue la oficial durante muchos años en la televisión pública, convirtiendo su interpretación en un símbolo nacional. Escuchar a Ayala cada 31 de diciembre, al concluir los ciclos anuales, se transformó en una tradición que marcó a innumerables familias en el país.

El impacto de Ayala fue más allá de lo musical. Su disciplina, cortesía y profundo arraigo con las tradiciones folclóricas lo convirtieron en referente del arte patrio y en un verdadero embajador de los sonidos nacionales. Hoy, Colombia despide no solo a una voz prodigiosa, sino a un artista integral cuyo legado permanecerá imborrable.

¿Por qué Víctor Hugo Ayala es recordado como la voz oficial del Himno Nacional de Colombia?

Víctor Hugo Ayala ganó reconocimiento como la voz oficial del Himno Nacional de Colombia debido a su impecable interpretación de las once estrofas completas, que acompañó durante décadas los cierres de transmisión de la televisión pública. Esta presencia frecuente en los hogares, especialmente cada 31 de diciembre, consolidó su papel como símbolo patrio y figura central en la memoria cultural del país, de acuerdo con la información presentada por 90minutos.co.

¿Cómo influyó Víctor Hugo Ayala en la música romántica y el bolero en Colombia?

La influencia de Víctor Hugo Ayala en la música romántica y el bolero en Colombia radica en su estilo refinado y emotivo, que cautivó a diferentes generaciones. Con una carrera de más de setenta años y múltiples álbumes grabados, popularizó temas clásicos como "Camino verde", "Amor de mis amores" y "La quiero porque la quiero". Su capacidad para interpretar estos géneros y su legado como símbolo musical nacional han marcado la historia de la música colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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