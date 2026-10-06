Un procedimiento policial por un caso de violencia intrafamiliar terminó con un uniformado herido en la localidad de Kennedy, en Bogotá, durante la noche del lunes 5 de octubre. La emergencia se presentó luego de que una patrulla acudiera a una vivienda tras recibir un llamado por una alteración de la convivencia.

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Al llegar al lugar, los policías se encontraron con un hombre que, según los reportes preliminares, salió del inmueble armado con un elemento cortopunzante y se abalanzó contra uno de los uniformados. Ante la amenaza, los agentes reaccionaron con sus armas de dotación para detener la agresión, informó El Tiempo.

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Durante el procedimiento, uno de los disparos alcanzó al hombre señalado de atacar a los policías, pero el proyectil habría rebotado y terminó lesionando a otro de los uniformados que participaba en la intervención. De esta manera, tanto el presunto agresor como uno de los policías resultaron heridos.

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Las dos personas recibieron atención médica. Según el medio mencionado, el uniformado fue trasladado a la Clínica Medical, mientras que el otro hombre fue llevado a un centro asistencial para ser atendido por las lesiones sufridas. De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, el policía no reviste gravedad.

El hombre involucrado quedó bajo custodia de las autoridades y deberá responder por los hechos que son materia de investigación, relacionados con la presunta agresión a los uniformados y el caso de violencia intrafamiliar. La Policía también avanza en el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el procedimiento.

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