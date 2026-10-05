Un procedimiento policial por un caso de violencia intrafamiliar terminó con dos personas heridas en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Entre los lesionados se encuentra uno de los uniformados que acudió a atender la situación.

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Según informó Caracol Radio, el policía fue trasladado a la Clínica Medical para recibir atención médica luego de resultar herido durante la intervención. Por ahora, no se han entregado detalles sobre la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la emisora, uno de los uniformados disparó, en medio del operativo, e hirió a un compañero. Una de las personas involucradas en la riña también resultó herida y fue remitida al Hospital de Kennedy, donde también quedó bajo valoración médica.

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Las autoridades avanzan en la atención del caso para establecer con precisión qué ocurrió durante la riña y las circunstancias en las que resultaron lesionadas las dos personas.

#Bogotá | Un policía resultó herido en medio de la atención de una riña por violencia intrafamiliar en Kennedy. A esta hora el uniformado es llevado a la Clínica Medical para ser atendido. Por otro lado, otra persona, que resultó herida, fue llevada al Hospital de Kennedy. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/JSIUHBs5c6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 6, 2026

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