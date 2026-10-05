Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, continúa enfrentando de manera decidida el delito organizado y la presencia de estructuras criminales en diferentes zonas de la ciudad. Tras el desmantelamiento del grupo conocido como ‘La Firma’, que terminó con la captura de 13 integrantes en julio de 2025 luego de 18 meses de investigación y seguimientos telefónicos, las autoridades lograron identificar a un nuevo actor criminal en el sector de Roma, en la localidad de Kennedy. Según la Policía de Bogotá, se trata de alias ‘Marciano’, presuntamente responsable de hacerse con el control de la venta de drogas en la zona luego de la caída de ‘La Firma’. Durante su captura, se incautaron dos armas traumáticas, munición, cinco kilogramos de marihuana y dinero en efectivo, en una clara muestra de la ofensiva institucional contra el microtráfico.

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Los golpes a la delincuencia no se limitaron a este caso. Durante la última semana, diferentes operativos y labores de vigilancia permitieron la captura de 52 personas en Bogotá, como resultado de 35 diligencias de registro y allanamiento en ocho localidades. Estas acciones conjuntas estuvieron a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y contaron con la intervención de unidades especializadas como la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA).

Entre los casos de mayor impacto figura el ocurrido en Fontibón, donde cinco presuntos delincuentes fueron detenidos tras ingresar armados a un establecimiento comercial y hurtar licor y otros bienes valorados en 40 millones de pesos. Además, en un operativo en Santa Fe se halló un inmueble presuntamente usado para falsificar y distribuir agua embotellada, lo que generó una afectación estimada en 192 millones de pesos a las finanzas criminales. Así mismo, en el aeropuerto El Dorado fue capturado un hombre de 32 años requerido por secuestro y tortura a un taxista en Buenaventura, hechos registrados en febrero de 2023.

Durante la semana, los procedimientos dejaron una importante incautación de 28 armas de fuego, 17 kilogramos de estupefacientes como marihuana, base de coca y cocaína, y más de 45 millones de pesos en efectivo, de acuerdo con estadísticas de la Policía de Bogotá. La ciudadanía puede contribuir denunciando a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo clave en la lucha contra el delito para que Bogotá camine segura.

¿Cuáles son los resultados de los operativos recientes contra las estructuras criminales en Bogotá?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, las operaciones recientes permitieron la captura de 52 personas por delitos como hurto, tráfico de drogas, extorsión, homicidio y estafa. Además, se incautaron 28 armas de fuego, 17 kilogramos de estupefacientes y más de 45 millones de pesos en efectivo.

¿Qué funciones cumplen la SIJIN, SIPOL y GAULA en los operativos de seguridad en Bogotá?

Las unidades especializadas de la Policía Nacional desempeñan funciones claves: la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) investiga delitos y recoge pruebas, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) analiza información para anticipar crímenes y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) enfrenta casos de secuestro y extorsión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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