Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Amparo Reina, atleta colombiana de 86 años, relató detalles de su participación en el Campeonato Mundial Máster de Atletismo celebrado en Daegu, Corea del Sur, durante una entrevista exclusiva con El Nuevo Día. Allí, logró una medalla de plata en los 100 metros planos y otra de bronce en los 200 metros, consolidando una trayectoria marcada por el esfuerzo y la persistencia.

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Su experiencia en el torneo mundialista, realizado entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre, fue, según sus palabras, "extraordinaria" tanto por la impecable organización del evento como por la oportunidad de convivir con diferentes culturas. Sin embargo, estos logros cobraron mayor significado por los retos que enfrentó para llegar hasta la pista coreana. Poquísimos meses antes del viaje, Reina fue víctima de un robo en Cartagena, lo que la dejó con una lesión en la clavícula que aún hoy le provoca molestias durante los entrenamientos.

“Yo no estaba lo suficientemente preparada para llegar al oro. El esfuerzo que hice fue tremendo, pero sí me superé”, confesó a El Nuevo Día. A pesar del dolor persistente, nunca consideró apartarse de la competencia ni resignar sus sueños deportivos. Su determinación la llevó a superar las adversidades para volver a casa con dos resultados históricos, agradecida por cada experiencia vivida en el mundial.

Un aspecto que resalta en el testimonio de Amparo es la falta de apoyo institucional. Según explicó, la delegación colombiana viajó desarticulada y cada atleta, incluyendo ella misma, tuvo que asumir la totalidad de los gastos del viaje. Señaló que no hubo integración entre los deportistas nacionales y la dificultad para conseguir recursos es una situación recurrente en el país, tanto en su trayectoria como atleta como en su labor como docente de Educación Física.

Reina, nacida en Bogotá pero radicada en Cartagena, lleva más de 60 años ligadas al deporte. Estudió Educación Física, se especializó en atletismo y considera la disciplina como la clave para mantenerse activa. En su visión, la constancia diaria es “sagrada”, hábito que ahora busca inspirar en personas mayores al recordarles la importancia de mantenerse activos, disfrutar de la naturaleza y no abandonar la vida deportiva.

Mirando hacia el futuro, Amparo ya tiene una nueva meta: participar en el Mundial Máster de Atletismo de 2028 en Breda, Países Bajos. Su mensaje es contundente: todo dependerá del autocuidado y la salud, pero la voluntad de competir sigue intacta, así como el deseo de inspirar a otros a nunca dejar de moverse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Amparo Reina y cuáles son sus logros deportivos más recientes en el Mundial Máster de Atletismo?

Amparo Reina es una atleta colombiana de 86 años, licenciada en Educación Física y especializada en atletismo. Su logro más destacado en el Campeonato Mundial Máster de Atletismo en Daegu, Corea del Sur, fue conseguir la medalla de plata en 100 metros planos y el bronce en los 200 metros, superando desafíos personales como una lesión y el costo del viaje.

¿Cuáles han sido las principales dificultades que enfrentó Amparo Reina para competir internacionalmente?

De acuerdo con la entrevista a El Nuevo Día, Amparo Reina tuvo que superar una lesión en la clavícula y asumir personalmente todos los gastos de su participación debido a la falta de apoyo institucional. Además, señaló la poca integración entre la delegación colombiana y las dificultades recurrentes que viven los atletas colombianos para financiar competencias internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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