Por: Portal Bogotá

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La Media Maratón de Cundinamarca 2026 ya dio inicio a las jornadas previas a la competencia con la esperada entrega de kits para cada una de las distancias que contempla el evento. De acuerdo con información confirmada por la Gobernación de Cundinamarca, los corredores podrán reclamar su indumentaria en dos jornadas que se llevarán a cabo en Anapoima. Estas jornadas tendrán lugar el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre y cubren todas las modalidades de la competencia, lo que garantiza que los participantes, sin importar la distancia, tengan la oportunidad de recibir su kit antes de la salida.

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La organización aclaró un punto crucial para los inscritos: la entrega se realiza únicamente en el lugar seleccionado al registrarse. Por tal motivo, se recomienda a quienes participarán que verifiquen con suficiente antelación el sitio de recogida asignado, para evitar contratiempos en estas fechas clave. Según la información oficial, el viernes 20 de noviembre la entrega será de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., abarcando todas las distancias. El sábado 21 de noviembre se han dispuesto dos horarios: de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía para participantes de las pruebas 3K Canicross y 5K, y de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. para los inscritos en las distancias de 10K y 21K.

Para reclamar el kit, los corredores deberán presentar su documento de identidad original y el comprobante de inscripción, sea en formato físico o digital. En caso de que una persona recoja el kit en nombre de un tercero, debe llevar copia del documento de identidad del participante y una autorización por escrito. Es importante señalar que para la modalidad 3K Canicross, también será necesario presentar el carné de vacunación del animal de compañía.

Las jornadas de entrega en el parque principal de Anapoima estarán acompañadas de actividades adicionales como una feria gastronómica, mercados campesinos y feria artesanal. Estas iniciativas buscan que los familiares y acompañantes de los atletas disfruten de un ambiente ameno y entretenido mientras esperan la entrega de los kits, aportando así una experiencia más completa a todos los asistentes.

La Media Maratón de Cundinamarca 2026 dará inicio de manera oficial el sábado 21 de noviembre, cuando se correrán las distancias 3K Canicross y 5K. El domingo 22 de noviembre se llevarán a cabo las pruebas de 10K y 21K, en las que se espera la presencia de atletas élite nacionales e internacionales, de acuerdo con la información divulgada por la página oficial de la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para reclamar el kit de la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

Para recibir el kit, usted debe presentar su documento de identidad original y el comprobante de inscripción, ya sea en formato físico o digital. Si recoge el kit de otra persona, debe presentar una copia de la cédula del inscrito y una autorización por escrito. En el caso de la modalidad 3K Canicross, también se exige el carné de vacunación del animal.

¿Dónde y cuándo será la entrega de kits de la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

La entrega de kits se realizará en Anapoima, en el parque principal. Será el viernes 20 de noviembre de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. para todas las distancias. El sábado 21 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía se entregarán los kits para 3K Canicross y 5K; ese mismo día, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., se atenderá a los corredores de 10K y 21K.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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