Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima Sub-19 alcanzó la final de la Supercopa Juvenil FCF 2026 tras un vibrante encuentro celebrado en el estadio Palogrande de Manizales. El equipo, bajo la dirección de Henry Rojas, empató 3-3 frente a Once Caldas en el partido de vuelta de la semifinal, resultado que, sumado al 1-1 del partido de ida disputado en Ibagué, igualó la serie 4-4 en el marcador global, según informó Win Sports en su cobertura oficial. Ante la paridad, la clasificación se definió por lanzamientos desde el punto penal, donde Deportes Tolima se impuso 5-4 y selló así su paso a la tan anhelada final.

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La serie semifinal estuvo marcada por el equilibrio y la emoción de principio a fin. Deportes Tolima llegó a Manizales con la confianza de haber igualado en casa, lo que dejaba abierta la posibilidad para ambos equipos. En el desarrollo del encuentro, Andrés Felipe Herrera brilló como la figura más destacada del conjunto ibaguereño al marcar dos goles en una situación de alta presión, mientras que Santiago Cabezas aportó otro tanto desde el punto penal en la última jugada, lo que mantuvo viva la esperanza pijao.

Por el lado de Once Caldas, los jugadores Jhon Mendoza y Julián Bedoya se hicieron presentes en el marcador, contribuyendo a mantener la incertidumbre hasta el pitazo final. La tensión solo se resolvió durante la tanda de penaltis, una verdadera prueba de nervios en la que el arquero pijao Juan Covilla atajó uno de los cobros y fue pieza clave para la victoria. El penalti definitivo fue ejecutado con éxito por Neifer Sánchez, acción que desató la celebración del equipo vinotinto y oro y confirmó su clasificación, de acuerdo con lo informado en la transmisión de Win Sports TV.

Este logro tiene un significado especial para Deportes Tolima, que intentará lograr el título que se le escapó en 2019, año en el que perdió la final de la Supercopa Juvenil FCF frente a Millonarios con un marcador de 3-1. Tras eliminar en cuartos de final a Atlético Nacional, el conjunto dirigido por Henry Rojas vuelve a una instancia decisiva siete años después, en busca de una revancha que ha esperado con paciencia. Su rival en la final será el ganador del enfrentamiento entre Atlético Junior y Llaneros, programado para el jueves 19 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los jugadores clave de Deportes Tolima Sub-19 en la semifinal de la Supercopa Juvenil FCF 2026?

Entre los jugadores que se destacaron en la semifinal están Andrés Felipe Herrera, quien anotó dos goles, y Santiago Cabezas, encargado de marcar un tanto desde el punto penal. Además, el arquero Juan Covilla fue determinante al atajar un penalti en la definición, y Neifer Sánchez selló la clasificación ejecutando el disparo definitivo desde los doce pasos.

¿Cuándo fue la última vez que Deportes Tolima Sub-19 llegó a la final de la Supercopa Juvenil FCF?

De acuerdo con la información proporcionada, la última ocasión en que Deportes Tolima Sub-19 disputó la final de la Supercopa Juvenil FCF fue en 2019, cuando enfrentó a Millonarios y perdió 3-1. Esta nueva clasificación representa una oportunidad de revancha para el equipo ibaguereño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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