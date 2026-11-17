Atlético Nacional sufrió un duro golpe en el estadio Atanasio Girardot. El equipo antioqueño quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 luego de perder frente a Once Caldas en la definición por penales, en una semifinal que parecía tener encaminada, pero que terminó convirtiéndose en una noche de celebración para el conjunto de Manizales.

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El cuadro verdolaga llegó al compromiso de vuelta con la obligación de conseguir una victoria, después del empate 1-1 registrado en el estadio Palogrande. Con su gente y la posibilidad de alcanzar una nueva final, Nacional salió a buscar el resultado desde los primeros minutos.

La apuesta parecía funcionar. Al minuto 35, Elías Cabrera abrió el marcador después de recibir una asistencia de Alfredo Morelos y definir para poner a celebrar a los aficionados locales.

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La alegría aumentó apenas tres minutos después. James Rodríguez apareció dentro del área y consiguió el segundo tanto de Nacional, resultado que le daba tranquilidad al equipo antioqueño y lo acercaba a la clasificación.

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Con el 2-0, el conjunto verdolaga parecía tener controlada la eliminatoria. Sin embargo, Once Caldas todavía tenía mucho por decir y encontró la manera de regresar al partido.

Once Caldas reaccionó y llevó la semifinal a los penales

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad importante para Once Caldas. Al minuto 50, encontraron una posibilidad desde el punto penal, después de una infracción dentro del área.

Barrios se encargó del cobro y convirtió para descontar en el marcador. El gol le devolvió la esperanza al conjunto visitante, que comenzó a buscar el empate con mayor determinación.

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La igualdad llegó al minuto 59. Juan Pablo Nieto sacó un potente remate de media distancia que terminó en el fondo de la portería defendida por Franco Armani.

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El 2-2 silenció por momentos el Atanasio Girardot y cambió por completo el panorama de la semifinal. Nacional había tenido una ventaja de dos goles, pero ahora debía volver a buscar la anotación que le permitiera evitar la definición desde los once pasos.

En los minutos restantes, el equipo antioqueño intentó recuperar la ventaja, pero no consiguió romper nuevamente la defensa de Once Caldas.

El empate se mantuvo hasta el final y, como la serie había terminado 1-1 en Manizales, el global quedó 3-3. Por esa razón, el primer finalista de la Copa BetPlay 2026 tuvo que definirse mediante los lanzamientos desde el punto penal.

Once Caldas eliminó a Nacional en la definición por penales

La tanda comenzó con emociones para los dos equipos. Once Caldas consiguió mayor efectividad desde los once pasos, mientras que Nacional terminó pagando caro sus errores.

William Tesillo y Edwin Cardona convirtieron para el conjunto antioqueño, pero Neyder Moreno y Jorman Campuzano no pudieron marcar sus respectivos cobros. Alfredo Morelos también anotó.

Por el lado de Once Caldas, Torres, Londoño, Alvarado y Patiño acertaron sus disparos, mientras que Barrios desperdició el suyo.

La definición terminó 4-3 a favor del equipo de Manizales, que celebró su clasificación a la final de la Copa BetPlay en el propio estadio de Atlético Nacional.

De esta manera, el conjunto verdolaga se quedó sin la posibilidad de disputar el título de un torneo en el que es el máximo ganador histórico, con ocho conquistas.

Once Caldas, por su parte, dio el golpe en Medellín y ahora espera rival en la final, que saldrá de la semifinal entre América de Cali e Internacional de Bogotá.

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