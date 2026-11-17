Todo está listo para que comiencen los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano, pues luego de una jornada emocionante que se llevó a cabo el pasado sábado, se definieron los clasificados a la ronda semifinal del campeonato.

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(Ver también: Estos son los clasificados a los cuadrangulares de la Liga, con Nacional, América y Millonarios)

Ahora, apenas unas horas después la Dimayor confirmaron los horarios para las primeras dos fechas, pero hubo sorpresa por la decisión que se tomó desde dicho órgano.

Tal como informó la entidad, la primera jornada se jugará de la siguiente manera:

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Medellín vs. Santa Fe: viernes 20 de septiembre a las 4:30 de la tarde.

Bucaramanga vs. América: viernes 20 de septiembre a las 6:35 de la tarde.

Deportivo Cali vs. Millonarios: viernes 20 de septiembre a las a las 8:40 de la noche.

Once Caldas vs. Atlético Nacional: sábado 21 a las 8:15 de la noche.

Ahora, la duda principal es por qué Dimayor decidió poner partidos el viernes en horario incluso laboral, y no el domingo, como suele ocurrir.

Por qué no se jugarán partidos el domingo

Según comentó el periodista Eduardo Luis, en ‘Más fútbol’ de La FM, la respuesta de la Dimayor es que “tendrían que jugar a los tres días y los equipos priorizan tener al menos un día más de descanso. Si se pone de tres en tres, estamos reventando a los equipos”.

Esto es algo que no convence porque en el reglamento de Dimayor está establecido que 72 horas son suficientes para que los equipos descansen. Además, en este mismo torneo se ha visto que los equipos han tenido que jugar incluso con solo dos días de diferencia, así que la razón que están dando desde el torneo no es válida.

Además, se pensaba que podía ser por la última fecha del Torneo BetPlay, pero la Dimayor confirmó que esos compromisos serán el jueves, así que por ahora se desconoce la razón real de por qué se tomó esta determinación.

(Ver también: Así se jugarán los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano; habrá partidazos)

Por lo pronto, Dimayor no se ha pronunciado al respecto, pero sí sorprende que en el fin de semana no se juegue el domingo.

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