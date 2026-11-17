Por: Gol Caracol

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El Junior de Barranquilla sorprendió este sábado 14 de noviembre con una noticia que marcó el rumbo del fútbol profesional colombiano. A través de un comunicado oficial, el club anunció la terminación del contrato entre la institución y Sebastián Viera, junto con todo su cuerpo técnico, lo que significó el cierre de un ciclo relevante en la historia reciente del equipo.

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De acuerdo con la información proporcionada por el propio Junior F.C., la directiva fue clara al notificar a la opinión pública, a los medios y a su fiel hinchada sobre esta decisión. Sebastián Viera, quien en su momento fue considerado un ídolo por la afición, había asumido la responsabilidad de guiar al equipo desde el banco técnico. Ahora, oficialmente, su paso por la institución ha llegado a su fin, al igual que el de su grupo de trabajo, conformado por profesionales de su entera confianza.

En el texto divulgado, que circuló rápidamente entre los distintos canales de comunicación del club, el actual bicampeón de la Liga BetPlay hizo énfasis en el reconocimiento y gratitud hacia Viera Galaín y su ‘staff’. La entidad ‘rojiblanca’ resaltó el compromiso, la dedicación y la disposición demostrados por el técnico uruguayo y su equipo durante el tiempo en que estuvieron al frente del conjunto ‘tiburón’.

El comunicado también subrayó las buenas sensaciones que deja la relación entre la dirigencia y los miembros salientes del cuerpo técnico. “Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desafíos que emprendan, tanto en el ámbito profesional como personal”, se puede leer textualmente en la carta publicada por el club, reafirmando así la intención de mantener una relación positiva tras la finalización del contrato.

Todo esto ocurre en el contexto de un club con gran peso dentro del fútbol colombiano, que actualmente ostenta el título de bicampeón de la Liga BetPlay. El Junior, al tomar esta decisión, devela un nuevo capítulo en su búsqueda de éxitos y reestructuración en el ámbito deportivo.

Fuente: Comunicado oficial de Junior F.C.

¿Por qué terminó el contrato de Sebastián Viera y su cuerpo técnico con Junior de Barranquilla?

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por Junior F.C., la finalización del vínculo contractual entre el club y Sebastián Viera, junto con su cuerpo técnico, responde a una determinación institucional. La misiva enfatizó el agradecimiento y reconocimiento a Viera y su equipo por su disposición y compromiso, sin especificar detalles adicionales sobre las causas, manteniendo el enfoque en el cierre de un ciclo y los mejores deseos para su futuro.

¿Cuál fue el mensaje de Junior de Barranquilla para Sebastián Viera tras su salida?

El mensaje oficial de Junior F.C. para Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico incluyó palabras de gratitud y reconocimiento. El club agradeció su compromiso y dedicación, y les manifestó sus mejores deseos para los nuevos retos y desafíos, tanto en su vida profesional como personal, señalando el aprecio por el camino compartido durante su permanencia en la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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