Por: Noticiero 90 minutos

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El Boyacá Chicó Fútbol Club ha confirmado de manera oficial su descenso a la Categoría Primera B para la temporada 2027. Este hecho se concretó matemáticamente tras empatar 1-1 contra el Junior de Barranquilla en el estadio La Independencia de Tunja, durante la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor. La noticia fue divulgada basándose en los resultados de la tabla de acumulados, y se detalló que el descenso fue inevitable debido al bajo promedio de puntos alcanzado por el equipo boyacense.

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Después del empate con Junior, el Boyacá Chicó se ubicó en la última posición de la tabla, es decir, el puesto 20, con un promedio de 0.9027. De acuerdo con el reporte de 90 Minutos y las cifras oficiales, aunque el equipo sumara los 9 puntos que restan en las tres últimas fechas del campeonato, no lograría superar a sus rivales directos en la tabla de promedios. Entre estos rivales se encuentran Jaguares y Cúcuta Deportivo, que también luchaban por evitar perder la categoría, lo que demuestra la escasa posibilidad de salvación que tenía el club.

El desarrollo del partido dejó emociones encontradas. Según la cuenta oficial de Boyacá Chicó en la red social X, Jhonier Alomía marcó el primer tanto para los locales en el minuto 61, generando esperanza entre aficionados y cuerpo técnico. Sin embargo, sobre el minuto 84, Jesús Rivas igualó las acciones para el Junior, un resultado que terminó por sellar el destino del club boyacense. Este empate también impactó negativamente al Junior de Barranquilla, que quedó eliminado de la posibilidad de acceder a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Este descenso significa el cuarto en la historia del Boyacá Chicó Fútbol Club desde su fundación en 2002. De acuerdo con la información presentada, ya había perdido la categoría anteriormente en las temporadas de 2016, 2018 y 2021. La directiva del club ahora afronta el reto de jugar el Torneo BetPlay en 2027, con la mirada puesta en el ascenso para el año 2028.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué descendió Boyacá Chicó en la temporada 2027?

Boyacá Chicó descendió en la temporada 2027 por el bajo promedio de puntos acumulados en la tabla de rendimiento, ubicándose en la última posición con un promedio de 0.9027. Incluso sumando todos los puntos restantes, era imposible que el club alcanzara a sus rivales directos, según cifras compartidas por 90 Minutos. El empate frente al Junior de Barranquilla selló matemáticamente su destino y lo convirtió en el primer equipo en perder la categoría.

¿Cuántas veces ha descendido el Boyacá Chicó en su historia?

De acuerdo con la información proporcionada, Boyacá Chicó Fútbol Club ha descendido en cuatro ocasiones desde su fundación en 2002. Específicamente, perdió la categoría en las temporadas de 2016, 2018, 2021 y, más recientemente, en la que corresponde al año 2027. Esto lo convierte en uno de los equipos con más descensos de la liga colombiana en el periodo mencionado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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